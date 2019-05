Brexit: Corbyn saúda demissão de May e defende legislativas antecipadas

O líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, saudou hoje o anúncio de demissão da primeira-ministra, Theresa May, enquanto líder do partido Conservador, defendendo a realização de eleições legislativas.

“A primeira-ministra tem razão em se demitir. Ela admitiu agora o que o país já sabe há meses: ela não consegue governar, nem [o consegue] o seu partido dividido e em desintegração”, afirmou, num comunicado.

Perante a eleição interna no partido Conservador que vai encontrar um sucessor de Theresa May, o qual, enquanto líder do partido, será também nomeado chefe do governo, Corbyn antecipa “semanas de disputas internas, seguidas por outro primeiro-ministro não eleito”.

“Quem se tornar o novo líder conservador deve deixar o povo decidir o futuro do nosso país, através de uma eleição legislativa imediata”, defendeu o líder da oposição.

Também a líder do partido Nacionalista Escocês, (SNP), Nicola Sturgeon, receia que a partida de May não resolva o ‘Brexit’ e reitera a necessidade de um novo referendo, além de eleições legislativas.

“Dadas as circunstâncias atuais, também me parece profundamente errado que outro ‘Tory’ seja instalado no Número 10 sem uma eleição nacional”, vincou, através da rede social Twitter.

Ainda assim, apesar das divergências, expressou solidariedade com May e a dificuldade de liderar o país e partido, “especialmente nestes tempos”.

Theresa May sai da liderança do partido devido à pressão dos eurocéticos e de membros do governo insatisfeitos com a estratégia para fazer o Reino Unido sair da União Europeia (UE), cujo acordo foi chumbado três vezes no parlamento.

Entre estes, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e assumido candidato à sucessão Boris Johnson elogiou a “declaração muito digna” de May, a quem agradeceu pelo “serviço estoico ao nosso país e ao Partido Conservador”.

“Agora está hora de cumprir os seus pedidos: unirmo-nos e concretizar o ‘Brexit’, exortou, através do Twitter.

