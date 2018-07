Brexit: Crescimento do PIB do Reino Unido acelerou para 0,3% em maio

O crescimento mensal do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido acelerou em maio para 0,3%, contra 0,2% em abril e 0% em março, anunciou hoje a agência de estatística britânica (ONS na sigla em inglês).

A ONS (Office for National Statistics) sublinha que a taxa de crescimento mensal do PIB é volátil e que deve ser utilizada com precaução e com outros cálculos quando se procura uma tendência de longo prazo.

O Banco de Inglaterra está pendente de que haja sinais permanentes de consolidação económica antes de decidir se aumenta as taxas de juro, que subiu para 0,5% em novembro último, pela primeira vez numa década.

Os restantes indicadores económicos mantiveram-se estáveis no Reino Unido, que registou uma taxa de inflação de 2,4% em maio, com tendência para a baixa, e uma taxa de desemprego de 4,2% em abril.