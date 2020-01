Brexit. Cronologia de uma morte anunciada

Quando os ponteiros dos relógios baterem a meia-noite, o Reino Unido deixa de fazer parte da União Europeia (UE), num processo que se prolongou por 1.317 dias após o voto favorável dos britânicos no referendo de 23 de junho de 2016. A UE ficará com menos 66 milhões de habitantes e 5,5% do território, mas as trocas comerciais vão manter-se, tal e qual, durante pelo menos mais 11 meses, enquanto não for firmado um acordo comercial entre as partes.

Esta é uma matéria que tem causado alarme entre as empresas, até porque Boris Johnson já afirmou por várias vezes que não quer mais atrasos no processo. E onze meses é pouco tempo para um dossier tão complexo. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, já considerou o calendário “extremamente desafiador”. Michel Barnier, o principal negociador da UE para o brexit, também já disse que “não será possível… neste período de tempo fazer tudo”. A sombra de um brexit sem acordo no início de 2021 paira sobre a economia britânica e europeia.

Os marcos de uma saída (in)esperada

23 de janeiro de 2013 – O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, diz publicamente que é a favor de ouvir, em referendo, os britânicos sobre a permanência, ou não, do país na União Europeia.

23 de junho de 2016 – O Reino Unido foi chamado a tomar uma decisão e votou a favor da saída da UE – 51,9% de votos favoráveis contra 48,1% a favor da permanência. O resultado do referendo caiu como água fria na Europa e entre muitos britânicos. No dia seguinte, David Cameron, que defendia a manutenção do Reino Unido na UE, anunciou a sua demissão.

13 de julho de 2016 – Theresa May, do Partido Conservador, assume o cargo de primeira-ministra e, poucos meses depois, faz saber que o Reino Unido deixará de pertencer ao mercado único europeu e que o artigo 50 do Tratado da UE seria acionado até março do próximo ano.

2 de outubro de 2016 – Theresa May anuncia que o Reino Unido deixa a UE a 29 de março de 2019.

29 de março de 2017 – É acionado o artigo 50. Theresa May convoca eleições antecipadas para ganhar força negocial, mas o escrutínio de 8 de junho de 2017 não lhe deu maioria no parlamento. Já a fechar 2017 são fixados alguns pontos para um acordo entre as partes, como direitos dos cidadãos, contribuições financeiras, jurisdição do Tribunal Europeu.

25 de novembro de 2018 – Os líderes europeus aprovam o acordo de saída, tendo por base um tratado jurídico que estabelecia as condições para que a 29 de março de 2019 se cumprisse a vontade da maioria dos britânicos que votaram no referendo. O acordo acaba por ser rejeitado pelos deputados da Câmara dos Comuns.

12 de março de 2019 – O parlamento britânico adia a data da saída para 22 de abril. Já a 10 de abril, o Conselho Europeu aceita o pedido de Theresa May para novo prolongamento das negociações. O brexit fica marcado para 31 de outubro.

7 de junho de 2019 – Theresa May deixa liderança do partido Conservador, depois de em maio se ter demitido devido à rejeição do seu acordo com a UE. O Partido Conservador elege Boris Johnson para substituir May. Johnson promete uma saída com ou sem acordo a 31 de outubro de 2019.

17 de outubro de 2019 – O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e Boris Johnson anunciam um novo acordo de saída, isto depois do parlamento britânico ter estado temporariamente suspenso. É concedido ao Reino Unido um novo adiamento, agora para 31 de janeiro de 2020.

12 de dezembro de 2019 – Boris Johnson vence as eleições com maioria absoluta e garante saída a 31 de janeiro.

9 de janeiro de 2020 – A Câmara dos Comuns aprova o acordo de saída negociado entre o Reino Unido e a União Europeia. É um tratado de 585 páginas que estabelece os direitos dos cidadãos, obrigações financeiras, regulamentos setoriais, a governação e resolução de diferendos, o período de transição.

29 de janeiro de 2020 – O Parlamento Europeu ratifica o acordo de saída. Há lágrimas.

31 de janeiro de 2020: À meia-noite, o Reino Unido deixa de pertencer à União Europeia. Pela primeira vez, um Estado membro abandona a UE.

31 de dezembro de 2020 – Termina o período de transição.