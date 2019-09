Brexit: Deputados derrotam Governo e primeiro-ministro quer eleições antecipadas

Uma maioria de deputados britânicos aprovou na última noite uma moção que permite a apresentação de legislação para impor um novo adiamento do Brexit que impeça uma saída sem acordo em 31 de outubro.

A votação na Câmara dos Comuns, realizada pelas 22:00 horas em Londres, foi de 328 votos a favor e 301 contra, uma margem de 27.

A derrota do Governo, que já tinha perdido a maioria devido à deserção de Philip Lee para os Liberais Democratas, foi determinada pelo voto a favor da moção por parte de vários deputados conservadores, que contrariaram a orientação do partido Conservador.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ameaçou expulsar os “rebeldes” do grupo parlamentar e proibir de se recandidatarem pelos ‘tories’.

Além dos “rebeldes” conservadores, a moção foi apoiada pela oposição ao Governo, nomeadamente partido Trabalhista, Liberais Democratas, os nacionalistas escoceses e galeses do SNP e Plaid Cymru e independentes.

A moção retira ao Governo o controlo sobre a agenda parlamentar na quarta-feira e dá a este grupo de deputados a oportunidade para apresentar um projeto de lei e acelerar o processo de aprovação para que todas as etapas sejam concluídas até ao final da tarde desse dia.

O texto passa depois para a Câmara dos Lordes, a câmara alta do parlamento britânico, para que seja promulgado nos próximos dias.

Boris Johnson considerou esta legislação uma “rendição” que obriga o Governo britânico a ir Bruxelas com uma “bandeira branca”.”Este não é um projeto de lei em qualquer sentido normal da palavra. Não tem precedentes na nossa História. É um projeto de lei que, se for aprovado, me obrigaria a ir a Bruxelas e implorar uma extensão. Obrigar-me-ia a aceitar quaisquer termos oferecidos”, alegou.

Mas o líder do partido Trabalhista, a principal força da oposição, Jeremy Corbyn, considera que está em causa “um Brexit desastroso sem acordo, inédito, antidemocrático e inconstitucional” em 31 de outubro. “Espero que o primeiro-ministro reflita sobre o uso da linguagem. Não nos estamos a render porque não estamos em guerra com a UE [União Europeia]. Eles são nossos parceiros”, criticou.

Johnson quer eleições antecipadas

Minutos depois de o Parlamento britânico ter aprovado uma moção que permite apresentar legislação para travar um Brexit sem acordo no final de outubro, o primeiro-ministro britânico cumpriu uma promessa que tinha feito nos últimos dias. Boris Johnson anunciou a apresentação de uma proposta para antecipar eleições legislativas.

“Se a Câmara aprovar este projeto de lei, o povo deste país terá de escolher quem vai a Bruxelas [ao Conselho Europeu] em 17 de outubro para resolver isto e levar este país para a frente”, afirmou Boris Johnson no parlamento. Johnson referiu que “o líder da oposição anda a implorar por uma eleição há dois anos”.

“Ele tem apoiantes lá fora a pedir eleições. Eu não quero eleições, mas se os deputados votarem amanhã [quarta-feira] para interromper as negociações e obrigar a outro atraso inútil do Brexit, potencialmente por anos, esta seria a única maneira de resolver isso”, acrescentou ontem à noite.

O líder do partido Trabalhista, o principal partido da oposição, Jeremy Corbyn, respondeu: “Se ele quer apresentar uma proposta para uma eleição geral, muito bem. Deixe passar a lei primeiro para descartar uma saída sem acordo”.

Para conseguir convocar eleições antecipadas, o primeiro-ministro precisa do voto favorável de dois terços dos deputados, dependendo, assim, da ajuda do partido Trabalhista, o principal partido da oposição.