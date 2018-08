Discussões técnicas prosseguem em Bruxelas sem negociadores-chefes

A União Europeia e Reino Unido realizam, entre hoje e sexta-feira, em Bruxelas, discussões sobre o ‘Brexit’, mas somente ao nível técnico, sem a participação dos respetivos negociadores-chefes, Michel Barnier e Dominc Raab, anunciou a Comissão Europeia.

O porta-voz do executivo comunitário Christian Spahr indicou que se realiza desde hoje uma ronda de discussões de dois dias, mas, face ao seu cariz técnico, “não está prevista nenhuma reunião entre Michel Barnier e Dominic Raab”, sendo oportunamente anunciada a data da próxima ronda negocial ao mais alto nível.

O porta-voz adiantou que os dois assuntos em discussão nas reuniões desta semana serão a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e a futura relação entre UE e Reino Unido uma vez consumado o ‘Brexit’.

As partes devem concluir um acordo até outubro, de modo a haver tempo de o mesmo ser ratificado pelos parlamentos nacionais dos Estados-membros até março de 2019, altura em que se concretizará a saída do Reino Unido do bloco europeu.