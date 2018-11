Espanha consegue acordo por Gibraltar e vota a favor do Brexit

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este sábado que a Espanha alcançou um acordo sobre Gibraltar e votará a favor do ‘Brexit’, saída britânica da União Europeia (UE).

“Acabo de anunciar ao rei de Espanha que a Espanha chegou a um acordo sobre Gibraltar”, disse Sanchez, numa declaração em direto na televisão.

“A Espanha retirou o veto e votará a favor do ‘Brexit'”, acrescentou, explicando que a União Europeia e o Reino Unido aceitaram as exigências que Madrid tinha feito.

A harmonia dos 27, inabalável durante os 21 meses de negociações com Londres, foi posta à prova esta semana, com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a garantir reiteradamente que iria votar contra o acordo do ‘Brexit’ se o texto, elaborado em parceria pela equipa de negociadores da Comissão Europeia, liderada por Michel Barnier, e pelos negociadores britânicos, não fosse alterado até à cimeira para incluir uma menção ao estatuto de Gibraltar.

Portugal já se tinha pronunciado sobre esta matéria este sábado, através do ministro dos Negócios Estrangeiros. “Os chefes de Estado e de Governo dos 27 já acordaram em devido tempo que uma das orientações que iriam seguir nas negociações futuras com o Reino Unido seria que qualquer acordo entre o Reino Unido e a UE que tivesse incidência em Gibraltar, requer previamente o acordo de Espanha. E essa parece ser uma linha muito sensata”, assinalou Augusto Santos Silva no decurso de uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo da Rússia, Serguei Lavrov.

A polémica sobre Gibraltar ofuscou o sucesso alcançado pelas equipas de negociadores, que conseguiram completar as 36 páginas da declaração política a tempo de ser endossada pelos líderes europeus na cimeira extraordinária, convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em 15 de novembro.

O documento, que acompanhará as 585 páginas do acordo de saída, fixa os parâmetros para “uma parceria ambiciosa, ampla, profunda e flexível”, na qual está prevista uma área de comércio livre, e entrará em vigor em 30 de março, um dia depois da saída do Reino Unido do bloco comunitário.

Na declaração política Londres e os 27 concordaram desenvolver uma parceria económica “ambiciosa, vasta e equilibrada”, que compreenda uma zona de comércio livre, sustentada por cláusulas que garantam condições equitativas para “uma concorrência aberta e leal”, e na qual não existam “tarifas, taxas ou restrições quantitativas”.

A definição dos contornos do prolongamento “curto e único” do período de transição será também outro dos temas principais no Conselho Europeu, no qual Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa.