Brexit. FIPA alerta para impacto de difícil implementação do acordo no sector agroalimentar

A FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares dá nota positiva ao acordo de comércio entre a União Europeia e o Reino Unido, no âmbito das negociações do Brexit, mas alerta para o impacto da "fragilidade da sua implementação prática" na cadeia agroalimentar. O Reino Unido representou só o ano passado 274 milhões de euros em exportações de alimentos e bebidas o ano passado e cerca de 160 milhões em importações, segundo dados do INE. O acordo entra em vigor a 1 de janeiro.

"Este acordo é, de modo geral e teoricamente, positivo, uma vez que vem impedir a aplicação de tarifas excessivas nas transações do setor agroalimentar. No entanto, receamos que as dúvidas que surgirão da sua aplicação possam ser um entrave na evolução do setor. É essencial a máxima atenção do Governo português neste processo, sobretudo quando o setor tem vindo a ter nas exportações uma âncora nestes últimos meses", considera Pedro Queiroz, diretor-geral da FIPA, citado em nota de imprensa.

A FIPA defende que é essencial que as "autoridades da UE e do Reino Unido ajam agora de forma célere" para que, já nesta primeira fase, "seja garantida a circulação de bens nas fronteiras e não se verifiquem bloqueios", bem como que a Comissão Europeia "ative protocolos de gestão de crises, devendo incluir comunicações diretas com os operadores da cadeia agroalimentar, para identificar e resolver questões fronteiriças que possam surgir nos próximos meses", dando como exemplo positivo as green lanes aplicadas durante a pandemia.

Exigem-se "esforços máximos de interação entre as autoridades nacionais e o Reino Unido, para que possam ser implementadas e cumpridas as novas medidas não só aduaneiras, mas também sanitárias e fitossanitárias como, por exemplo, as diferentes regras de rotulagem de produtos alimentares", defende a FIPA.