Brexit: KPMG alerta para riscos de recessão de saída sem acordo

É mais um estudo, desta vez da KPMG que alerta que uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo fará o país cair numa recessão, a primeira desde 2009, com a economia a encolher 1,5%. Mais, a KPMG prevê mesmo que assegurar um acordo com a Europa antes de 31 de outubro teria o efeito oposto e aumentaria o crescimento do PIB para 1,5% em 2020.

“Com o debate sobre o Brexit em pé de guerra, a economia do Reino Unido está agora numa encruzilhada. É difícil pensar noutra época em que o Reino Unido tenha estado à beira de dois resultados económicos tão diferentes, mas o impacto de um Brexit sem acordo não deve ser subestimado”, diz a economista-chefe da KPMG no Reino Unido, citada pelo jornal The Guardian.

“Apesar dos ventos contrários, como a desaceleração da economia global e a capacidade doméstica limitada – a economia britânica já desacelerou nos últimos meses -, a economia do Reino Unido tem agora o potencial para se fortalecer nos próximos 12 meses. Mas um Brexit sem acordo poderia colocar isso em risco, desencadeando a primeira recessão do Reino Unido numa década”, justifica Yael Selfin.

Isto num dia crítico para o primeiro-ministro britânico. Boris Johnson vai a Dublin, reunir com o chefe de governo da República da Irlanda, mas enfrenta, também, nova votação no Parlamento sobre eleições antecipadas, algo que a oposição garante irá recusar outra vez.

Por outro lado, a poucas horas do Parlamento ser suspenso por cinco semanas, a oposição procura, por todos os meios, uma forma de forçar Johnson a cumprir o projeto de lei que pretende impedir uma saída sem acordo a 31 de outubro. A nova lei exige que Boris Johnson peça uma extensão do artigo 50º se não houver acordo até 19 de outubro, mas o Executivo britânico não está pelos ajustes. Boris Johnson já disse que prefere estar “morto numa valeta” do que pedir uma nova extensão do Brexit; do lado da Europa a França já ameaçou vetar novo adiamento: “Não vamos andar nisto [pedidos de extensão] a cada três meses”, declarou, ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian.