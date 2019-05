Brexit: Macron pede aos britânicos rápida clarificação sobre a saída da UE

O Presidente francês, Emmanuel Macron, saudou hoje o “trabalho corajoso” da primeira-ministra britânica, Theresa May, e pediu também uma “rápida clarificação” sobre o ‘Brexit’, após o anúncio da demissão da chefe de Governo britânica, indicou a Presidência francesa.

“É muito cedo para especular sobre as consequências desta decisão”, disse Emmanuel Macron.

“Os princípios da União Europeia (UE) continuarão a ser aplicados, incluindo a prioridade para preservar o bom funcionamento da UE, que necessita de uma rápida clarificação” sobre o ‘Brexit’, acrescentou o chefe de Estado, citado num comunicado da Presidência.

Theresa May anunciou hoje que vai demitir-se da liderança do partido Conservador, desencadeando uma eleição interna cujo vencedor vai assumir a chefia do governo.

A demissão da liderança será formalizada na sexta-feira 07 de junho para que a eleição comece na semana seguinte.

Enquanto primeira-ministra, May não pode renunciar até que esteja em posição de dizer à rainha Isabel II quem esta deve nomear como sucessor, pelo que se mantém em funções até que o partido tenha eleito um novo líder, o que não deverá acontecer até o final de julho.