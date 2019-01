Brexit. Madeira preocupada com efeitos ao nível dos emigrantes e do turismo

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou-se esta quarta-feira preocupado com os efeitos do Brexit na vida da comunidade madeirense residente no Reino Unido e no turismo na região autónoma.

“Temos de pensar que temos uma grande comunidade no Reino Unido e temos de pensar no fluxo de turismo para a Madeira e para o Algarve, que são os dois principais destinos nacionais do turismo inglês”, advertiu.

O chefe do governo madeirense considerou também que o Brexit é um “processo suicidário”, sublinhando que a saída do Reino Unido da União Europeia será “catastrófica”, sobretudo para o próprio Reino Unido. “O que se está a discutir neste momento já nem sequer é a saída, mas uma questão de poder. Há disputas de poder entre as diversas forças do Partido Conservador e do Partido Trabalhista”, afirmou, no decurso de uma visita a Câmara de Lobos, na zona oeste da Madeira.