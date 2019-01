Brexit. May arrisca maior derrota parlamentar em cem anos

Para o acordo passar, Theresa May precisa de 318 votos a favor. A Câmara dos Comuns tem 650 deputados, mas temos de descontar os sete eleitos pelo Sinn Féin (os nacionalistas irlandeses não ocupam os lugares em Londres), o presidente e os seus três vices, e ainda os quatro deputados que fazem a contagem dos votos.

Segundo a Sky News, o acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia só conta com o apoio de 198 deputados (todos conservadores, à exceção de três trabalhistas e três independentes). Segundo o canal de notícias, não se sabe o sentido de voto de 18 deputados. Ainda que todos votassem a favor e se dessem alguns apoios de última hora a Theresa May, o acordo parece estar condenado a fracassar.

