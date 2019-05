Brexit: Merkel respeita decisão de Theresa May

A chanceler alemã, Angela Merkel, expressou hoje respeito pela decisão da primeira-ministra britânica, Theresa May, de se demitir, sublinhando que continuará a trabalhar em estreita colaboração com o seu sucessor para um ‘Brexit’ ordenado.

A porta-voz da chanceler, Martina Fietz, indicou que Merkel e May sempre “trabalharam em conjunto numa boa e confiante” relação e a chanceler continuará a fazê-lo enquanto Theresa May permanecer no cargo.

“Nós e a UE [União Europeia] como um todo, estamos interessados em encontrar uma boa solução no Reino Unido” para a questão do ‘Brexit’, e isso significa “uma saída ordenada”, acrescentou Fietz.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que vai demitir-se da liderança do partido Conservador, desencadeando uma eleição interna cujo vencedor vai assumir a chefia do governo.

A demissão da liderança será formalizada na sexta-feira, 07 de junho, para que a eleição comece na semana seguinte.

Enquanto primeira-ministra, May não pode renunciar até que esteja em posição de dizer à rainha Isabel II quem esta deve nomear como sucessor, pelo que se mantém em funções até que o partido tenha eleito um novo líder, o que não deverá acontecer até o final de julho.