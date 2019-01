Brexit: Parlamento vota acordo a 15 de janeiro

O acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) será levado ao parlamento britânico para votação no dia 15 de janeiro, avança a BBC, citando fontes do Governo. O adiamento desta votação, inicialmente prevista para 11 de dezembro, foi forçado na véspera devido a risco de chumbo por uma margem significativa, justificou na altura Theresa May.

A primeira-ministra britânica acelerou, assim, os apelos para ganhar mais apoiantes para o acordo. “Se o acordo não for aprovado vamos entrar num território desconhecido”, defendeu May, que enfrenta a oposição de uma fração do seu partido e dos sócios do Partido Democrático Unionista (SUP) da Irlanda do Norte.

Uma parte dos conservadores argumenta que abandonar a União Europeia sem um acordo a 29 de março – prazo que o Reino Unido tem para sair da UE com ou sem acordo – é melhor do que ratificar o pacto de May, apesar dos alertas do Banco de Inglaterra de que esse caminho poderia mergulhar a economia numa recessão.

Outros deputados defendem um segundo referendo que coloque a opção de parar o Brexit, embora tanto a liderança dos conservadores como os trabalhistas se recusem a apoiar esse caminho.

O acordo vai estar em debate esta semana, nos dias 9 e 10 de janeiro, podendo estender-se até dia 11.