Brexit põe Portugal na rota das compras com desconto de IVA

O Reino Unido vai ficar na União Europeia por, pelo menos, mais três meses. Mas a saída que muitos temem pode esconder uma oportunidade: é que os britânicos, que valem 15,3% dos nossos turistas, passam a estar elegíveis para o reembolso do IVA pago à saída do país e que pode ser visto como um incentivo para virem às compras a Portugal.

“No turismo de compras, o brexit pode representar oportunidades para os países da Europa continental”, explica ao Dinheiro Vivo Renato Leite, diretor-geral da Global Blue, empresa que trouxe para Portugal este conceito que devolve o valor do IVA pago em compras feitas por estrangeiros de fora da UE. “Quando vemos a libra taco a taco com o euro, o que faz sentido é: se eu tenho um desconto adicional por comprar em Portugal compensa mais do que comprar no Reino Unido. Para o próprio Reino Unido é uma oportunidade no sentido inverso: todos nós europeus continentais passamos a ser elegíveis para tax free, o que é interessante.”

Os britânicos são os turistas que mais visitam Portugal, chegando a representar mais de 60% das dormidas do Algarve, mas estão longe de ser os que mais gastam. O pódio divide-se entre turistas angolanos, brasileiros e chineses. Os norte-americanos, que estão a descobrir Portugal como destino de férias, vêm logo a seguir. “Os turistas que mais compram com tax free são brasileiros – mais de 30%”, refere Renato Leite, lembrando o apetite que esta nacionalidade tem pelas compras emocionais e pelos descontos. “O brasileiro é das nacionalidades mais sensíveis ao preço. Tem desconto? Compro. Se puder parcelar, ainda compro mais.”

Mas está longe de ser a nacionalidade que melhor conhece esta benesse. “Há quem faça viagens só para vir às compras porque o valor devolvido paga a viagem. Aproveitam a viagem, passam umas férias e os descontos pagam-nas.”

É o caso do turista chinês – 75% a 80%, mostram estudos, já chegam ao destino a saber exatamente o que vão comprar, onde e quanto vão pagar. “É um comprador profissional, que conhece o tax free. O brasileiro não conhece e o norte-americano, como o tax free não existe nos Estados Unidos, também não. O turista chinês sabe o que existe, conhece os preços e os descontos, e confere tudo”, explica.

São uma espécie de calculadora. Até porque os mesmos artigos na China, “com taxas de importação de 30%, são mais caros. Junta-se o tax free e a diferença de preço torna-se enorme”.

500 milhões em compras

Neste ano, os turistas estrangeiros deverão gastar 500 milhões em compras em Portugal, estima a Global Blue. “No primeiro semestre, as compras estavam a crescer 36%. A época forte de compras é de junho a novembro”, diz Renato Leite, reconhecendo, em todo o caso, que “o Natal é sempre a pior altura do ano porque as pessoas viajam menos. O que estão a comprar é nos seus locais de residência”.

Apesar da subida, o potencial ainda não está totalmente aproveitado. O desconhecimento ainda é grande e é preciso colocar todas as entidades a trabalhar para colocar Portugal nas primeiras opções para turismo de compras. “O turista de um segmento de elite gasta mais de 40 mil euros por ano em compras. No caso do brasileiro, apenas 19% desse montante é gasto em Portugal”, nota Renato Leite, que reforça a necessidade de um pensamento mais estratégico.

“Quando olhamos para o plano estratégico do turismo vemos que não há uma referência a compras. O driver não está lá e não há um foco neste segmento. Muitos comerciantes preferem exportar.” O potencial, diz, está lá todo. “o turismo continuará a crescer, com cada vez mais pessoas a viajar, cada vez mais dinheiro disponível, logo mais valor gasto em compras.”