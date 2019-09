Brexit: Só duas empresas usaram a linha de financiamento criada pelo Governo

O plano de contingência lançado pelo Governo, no início do ano, para o Brexit contemplava uma linha de apoio às empresas portuguesas de 50 milhões de euros. Disponível desde abril, só duas empresas – uma corticeira e uma têxtil – recorreram a este instrumento, até ao momento.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal Público, que cita dados do Ministério da Economia e dá conta que, até ao momento, só foram utilizados 1,2 milhões dos 50 milhões de euros disponíveis.

O Governo estimava, quando lançou esta linha de apoio, que ela pudesse abranger cerca de duas mil empresas. Isto já tendo em conta que as regras deste financiamento estabelecem que só se podem candidatar companhias que estejam a “desenvolver uma estratégia para minorar o efeito negativo do Brexit” e cujas trocas comerciais com o Reino Unido pesem mais de 15% do seu volume de negócios.

A indefinição sobre se o Reino Unido abandona já a União Europeia a 31 de outubro ou se pede nova prorrogação parece estar na origem do pouco uso, para já, deste financiamento. “Esta linha faz parte do plano de contingência aprovado pelo Governo, ao qual as empresas podem recorrer assim que sentirem necessidade e exista alguma definição sobre o que irá acontecer”, disse ao Público fonte oficial do Ministério da Economia.