Brexit tira 100 mil turistas ingleses de Portugal

A porta de saída está aberta e, mesmo antes do passo final, no Turismo já se fazem as contas ao impacto da saída do Reino Unido da UE: sem acordo, as viagens dos britânicos caem 7% já em 2020 e 8% no ano seguinte. Haverá menos 8 milhões de turistas ingleses a viajar; em Portugal o corte não irá além das 100 mil pessoas, mostram projeções do European Travel Commission.

“Uma saída sem acordo vai afectar os fluxos turísticos através das variáveis macroeconómicas, impactos no sentimento dos consumidores e disrupção no setor das viagens”, revela a equipa de Eduardo Santander, diretor-executivo deste organismo. O efeito de uma saída sem acordo não será temporário, mas, antes, “irá afectar de forma permanente os volumes de viagens” destes turistas ao longo dos anos, acrescenta. Menor poder de compra e sentimento económico mais frágil são algumas das razões apontadas.

O impacto, no entanto, não será sentido de forma homogénea nos vários destinos europeus. Em Portugal, por exemplo, o Turismo continuará animado e, apesar de um corte de 5,8% no número de turistas oriundos do Reino Unido – o que representa 100 mil pessoas -, este organismo europeu estima uma manutenção da atividade turística em Portugal. Sem Brexit, a projeção do ETC aponta para algo como 2,4 milhões de chegadas de ingleses num total de 16,6 milhões de turistas; com Brexit seriam 2,3 milhões de ingleses num universo de 16,5 milhões de hóspedes.

O mesmo não acontecerá na vizinha Espanha onde o divórcio europeu será pesado. Espanha é o país mais visitado do mundo pelos ingleses – 15,6 milhões no ano passado – e será também o local onde o Brexit terá maior impacto ao nível do turismo. Em 2021, prevê-se menos 1,3 milhões de chegadas de turistas britânicos em Espanha, a que se junta “uma quebra de 300 mil turistas de outros mercados graças a um menor ritmo de crescimento da economia europeia”. Em 2020, só ingleses serão menos 900 mil, “o que representa um corte de mais de dois milhões de viagens de britânicos a Espanha em dois anos”, revela o ETC.

A maior queda percentual de turistas vai acontecer na Irlanda onde o setor encolhe 3,5% em 2020 e 5% em 2021, sendo que “cerca de dois terços desta redução é atribuída a menos ingleses a viajar”. Eduardo Santander estima que só os ingleses vão reduzir em 8,3% o número de viagens à Irlanda em 2021.

O Brexit não é a única nuvem a pairar na Europa. Num cenário em que o turismo internacional europeu deverá crescer 3% a 4% este ano, o travão económico na Alemanha começa a preocupar. O Outlook revelado ontem mostra que alguns países já sentem quebras significativas no número de turistas alemães, e Portugal é um deles, juntamente com a Grécia e Chipre. Neste último destino o travão foi mesmo de 17,9%.