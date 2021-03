Brigadas de emergência já atuaram em 502 situações

© Pedro Correia/Global Imagens

As Brigadas de Intervenção Rápida, chamadas para intervir nos lares afetados por surtos de covid-19 sem capacidade de resposta, foram ativadas, até ao momento, em 502 situações, de acordo com as Grandes Opções 2021-2025 a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

São equipas que começaram a funcionar em outubro, uma por cada um dos 18 distritos do país, compostas por médicos, enfermeiros e auxiliares de ação direta, preparadas para "dar resposta em situações de emergência e de carência de pessoal devido a surtos".

Estão destacados para estas brigadas - que surgiram após um protocolo celebrado em setembro entre a Cruz Vermelha Portuguesa e o Instituto de Segurança Social - ​​​​550 profissionais, "um contingente indicativo", segundo o documento.

O número de surtos em lares baixou 75% no último mês, segundo avançou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, na última quarta-feira, no Parlamento, uma evolução que a governante atribuiu à "mobilização de todos e fruto de programa de testagem".

Altas sociais dos hospitais

Nas Grandes Opções, é também feito um balanço do programa destinado a assegurar o acolhimento de pessoas com altas sociais hospitalares, isto é, pessoas que permanecem nos hospitais por não terem para onde ir após a alta médica, tendo a medida abrangido "até ao momento cerca de 1660 pessoas".

Quanto à Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS), já abrangeu 16 mil pessoas em cerca de 1770 instituições. Trata-se de uma medida criada no final de março "para assegurar a capacidade de resposta das instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde".