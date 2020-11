Britânicos registados em Portugal disparam 111%. Publicidade online para travar caos no pós-Brexit

Seja num podcast da revista britânica The Economist, num anúncio no Twitter, no Facebook, na Google ou no Instagram, os avisos do governo britânico aos seus cidadãos que vivem em Portugal têm aparecido um pouco por todo o lado, especialmente online. A burocracia relacionada com o Brexit tem de ser concluída até 31 de dezembro e os muitos cidadãos britânicos que vivem em Portugal têm de legalizar até lá cartas de condução e questões relacionadas com saúde, residência, passaporte, entre outras.

E quantos são? Estima-se que são 50 mil os cidadãos britânicos a viver em Portugal (o país será o 6º a nível europeu em residentes do Reino Unido, atrás de Espanha, Irlanda, França, Alemanha e Itália). Dados oficiais do SEF de 2019 indicavam que, na altura, eram 34.358 os cidadãos britânicos registados como residentes oficiais em Portugal. Ao Dinheiro Vivo, o SEF explica que de janeiro a outubro de 2020, já foram emitidos mais 6469 novos títulos de residência a cidadãos do Reino Unido (o ano passado tinham sido 7615), para um total de 40827 residentes atuais.

Desde 2016, o ano em que a saída da União Europeia foi a opção escolhida no referendo no Reino Unido (em que haviam 19.384), até outubro, houve uma subida de 111% nos registos de residentes britânicos em Portugal.

A embaixada britânica no país admite-nos que há bem mais britânicos a viver em Portugal dos que estão registados oficialmente, mas não tem os números totais. Até ao final do ano espera que mais se registem oficialmente no SEF. Certo é que agora todos vão ter de tratar da nova documentação necessária para se manterem no país em janeiro de 2021.

E se há personalidades conhecidas como Cliff Richards ou a galesa Bonnie Tyler que vivem em Portugal - o ator Michael Fassbender é irlandês e mantém-se cidadão da União Europeia -, o que parece certo é que nem a pandemia travou a chegada de mais cidadãos britânicos para viver em Portugal, que parece motivada precisamente pelo Brexit.

Isso mesmo diz-nos David Thomas, responsável da associação de cidadãos britânicos no país, Safe Communities Portugal. "Abrimos uma área só para a covid-19 e temos reparado que dispararam os pedidos de ajuda de pessoas que se querem mudar para cá", admite.

Publicidade no Instagram para que britânicos em Portugal se registem

Um dos motivos para a campanha publicitária agressiva a pedir que os cidadãos britânicos tratem dos documentos necessários está também relacionado com a burocracia portuguesa, necessária para este processo relacionado com o Brexit.

"Sabemos que podem haver atrasos nos serviços portugueses de agendamento e problemas no acessos aos serviços, devido à pandemia", explica a embaixada. Daí que avance que o IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres) "tem sido um dos parceiros mais importantes" na transição do Brexit, com o organismo português a disponibilizar uma área no seu site em inglês para o efeito e uma alternativa online para tratar da documentação.

A embaixada também não tem registo nesta altura do número de britânicos que já completou toda a burocracia necessária (embora pela indicação do SEF serão os tais 6400 este ano), mas admite que no topo das preocupações dos britânicos em Portugal está a mudança de carta de condução, os serviços de saúde e a continuação do estatuto de residência.

Já sobre o valor investido em publicidade para fazer a mensagem chegar aos cidadãos britânicos em Portugal, a embaixada só tem conhecimento do registo oficial de 3,4 milhões de euros incluídos num fundo para ajudar os nacionais britânicos com o seu processo de registo de residência para países da União Europeia.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico admite, no entanto, que o valor de investimento em publicidade a nível europeu é bem superior ao tal fundo, mas o governo britânico não está a divulgar os números em concreto.

A embaixada esclarece que Portugal não obriga os nacionais do Reino Unido a pedirem novo estatuto de residência, de acordo com o acordo atual. No entanto, como há muitos que não estão registados, "o mais importante no processo atual é que todos se registem como residentes em Portugal, para protegerem os seus direitos após o período de transição" que acaba no final de dezembro. Em outubro a embaixada em parceria com o SEF lançaram uma campanha conjunta por várias cidades portuguesas a pedir que os britânicos no país se registem nos seus municípios de residência antes do final do ano.

A embaixada indica que o governo português é responsável "por implementar o acordo da saída", "mas cada cidadão britânico é responsável por garantir que tem os documentos em ordem antes do fim do período de transição". Essa chamada de atenção tem sido assim o motivo das campanhas publicitárias online que são coordenadas a partir de Londres, mas também em campanhas mais locais da própria embaixada.

Dentro das mudanças mais significativas estão as cartas de condução. A plataforma online do IMT já permite a troca de carta por uma portuguesa. "Mesmo que não consigam mudar já, os cidadãos britânicos têm mais 90 dias após 1 de janeiro", não sendo necessário "qualquer teste prático".

No caso da saúde, que é outra das principais preocupações, o acesso ao SNS está "dependente do estatuto de residência", ou seja, se estiverem registados como residentes em Portugal "têm acesso ao SNS de forma normal".

Já a nível dos passaportes, as embaixadas britânicas deixaram de ter envolvimento na emissão e renovação e passou a ser feito em Londres e tem também uma versão online. A embaixada avisa que os cidadãos britânicos a viver em Portugal devem ter passaporte válido após 1 de janeiro.

O site do governo britânico tem uma área específica só para os cidadãos que vivem em Portugal, chamado Living in Portugal.