Brochado Correia. Educação, África, mar e tecnologias na mira para 2030

Para melhorar a posição portuguesa nas cadeias de valor globais ainda falta investir mais no pré-escolar, e na requalificação de pessoal e lideranças, desenvolver a economia do mar, reaproximar a economia nacional à de países africanos como Moçambique e Angola e aumentar a velocidade na adoção das tecnologias que já se tornaram essenciais, como a inteligência artificial.

A receita é de António Brochado Correia, representante da PwC em Portugal, com uma apresentação, esta manhã, no 8.º aniversário do Dinheiro Vivo, sobre as “áreas em que o país pode fazer mais” para se projetar e desenvolver mais ao longo da próxima década. “A última década, apara além de estanha, foi uma década em que o país não cresceu aquilo que seria desejável”, constatou.

No diagnóstico do responsável da PwC, é preciso que as empresas nacionais possam participar mais dos fluxos do comércio internacional. Se o peso das exportações no PIB já supera os 40%, continua a comparar mal com outros países europeus, como a Irlanda, apontou.

Por outro lado, defendeu, “Portugal não teve grandes altera nos ranking internacionais nos últimos anos”. A exemplo, lembrou o 34º lugar do ranking de competitividade do Fórum Económico Mundial que, desde o ano passado, mede especialmente a capacidade de inovação dos países.

Um dos maiores problemas que o país enfrenta é o do declínio populacional. Para Brochado Correia, vai ser preciso haver “mais creches, mais emprego, melhores salários” para que os portugueses garantam os mínimos para renovar a população – dois filhos por casal. Mas também vai ser preciso contar com a imigração. E lembrou: “África será a nova Ásia em termos de pessoas e recursos para a humanidade”.

Também vai ser preciso apostar na educação, defendeu, sobretudo na escolaridade e cuidados até aos seis anos, determinante para “criar bons cidadãos”, afirmou, lembrando dificuldades de acesso a creches públicas no país.

Na formação, Brochado Correia assinalou ainda algumas conclusões recentes do ranking do Fundo Económico Mundial que apontam para falta de formação ao pessoal das empresas e para um recuo no ensino técnico, além de poucos avanços nas competências relacionadas com tecnologia e digitalização. “O pensamento crítico é aquele que mais sofre”.

A melhoria do consumo cultural foi outro dos aspetos apontados. O responsável da PwC notou os últimos resultados PISA entre os alunos portugueses. “Deu-nos um grande recado. E o recado é que as crianças estão a deixar de ler, e estão a deixar de perceber o que leem”.

Na opinião de Brochado Correia, vai ainda ser necessário melhorar a gestão de recursos naturais no país – nomeadamente, para contrariar os riscos de escassez de água, onde Portugal se apresenta já numa posição vulnerável (41º lugar mundial) – e apostar na economia azul. “Tem-se feito muito pouco na economia do mar em Portugal”, defendeu, apelando a maior investimento em áreas como a exploração de minerais, aquacultura, construção naval e portos.