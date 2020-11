Bruxelas alinha com Centeno. "É importante" que as contas públicas sejam sustentáveis a prazo

epa08703152 European Commissioner for the Economy Paolo Gentiloni gives a press conference on the Customs Union Action Plan at the EU headquarters in Brussels, Belgium, 28 September 2020. EPA/JOHN THYS / POOL © EPA

Há cinco países europeus muito endividados e que por isso têm de ter mais cuidado do que todos os outros ao embarcar em apoios públicos contra os efeitos da pandemia covid-19. Depois desta crise as contas (défice e dívida) têm de voltar aos eixos. Um desses países é Portugal, avisaram os mais altos responsáveis da Comissão Europeia (CE) pelos assuntos orçamentais e económicos no lançamento do novo ciclo do Semestre Europeu (2021).

Bruxelas esclarece que não está a pedir que os países comecem a retirar já os apoios, porque fazê-lo de forma prematura pode agravar a crise pandémica, mas avisa que deve ser fácil retirar as medidas de emergência no futuro para manter as contas públicas em linha com a disciplina exigida pelo Pacto de Estabilidade. Isto "é importante" porque os países em causa (Portugal, Bélgica, Espanha, França, Grécia e Itália) estão muito endividados e já o eram antes da crise.

Este tipo de alerta é como um sublinhado ao do governador do Banco de Portugal, na segunda-feira. Mário Centeno disse que, tendo em conta o nível de vida muito elevado de Portugal,"é proibitivo" gastar demasiado e mal.

A crise económica que estamos a viver provocada pela pandemia de covid-19 "não é estrutural" e os apoios do governo a famílias e empresas para ajudar a responder a esta crise só podem ser "temporários", devendo ser removidos logo que esta crise pandémica tenha terminado, avisou o ex-ministro das Finanças.

O aviso da Comissão Europeia assume o mesmo espírito e consta do pacote de outono, que lança o novo ciclo de avaliações do Semestre Europeu, apresentado esta quarta-feira, em Bruxelas. Os reparos emergem das análises aos planos orçamentais relativos a 2021 enviados pelos governos em meados de outubro.

No caso de Portugal, o Orçamento do Estado do próximo ano inspira alguns cuidados pelos sinais que envia relativamente à sustentabilidade das Finanças Públicas nos próximos anos, depois desta crise ficar saneada.

Como referido, no entender da CE, a dívida portuguesa já era demasiado alta "antes da pandemia", o que significa que o governo, ao tomar medidas de apoio público às famílias, empresas e ao dinamizar a despesa em serviços e bens públicos, "deve assegurar a preservação da sustentabilidade orçamental no médio prazo".

Desequilíbrios macro estão a piorar, é preciso um exame completo para ver o que se passa

Mas há mais problemas e nem sequer são por causa da pandemia. Já existiam antes de o coronavírus aparecer. Portugal enfrenta problemas de "baixo investimento e baixa produtividade" pelo que o país está identificado como um dos desequilibrados ou muito desequilibrados a nível macroeconómico.

"Os riscos de desequilíbrios parecem estar a aumentar nos Estados-Membros que já se encontravam em situação de desequilíbrio antes da pandemia de covid-19."

Assim, a CE pede a "realização de exames aprofundados para identificar eventuais desequilíbrios macroeconómicos, e avaliar a respetiva gravidade, nos 12 Estados-Membros" que já tinham sido identificados pelos seus "desequilíbrios ou desequilíbrios excessivos em fevereiro de 2020".

São eles: Bulgária, Chipre, Croácia, Espanha, França, a Grécia, Irlanda, Itália, Holanda, Portugal, Roménia e Suécia.

Na apresentação das recomendações de outono deste novo ciclo do semestre europeu relativo a 2021, os dois principais responsáveis pelos assuntos económicos e orçamentais -- ​​​​​​​Paolo Gentiloni, comissário da Economia, e Valdis Dombrovskis, vice-presidente da CE com o pelouro da Economia, fizeram questão de mencionar explicitamente Portugal e os outros países mais frágeis e problemáticos do ponto de vista das Finanças Públicas.