Bruxelas aprova ajuda a armazenagem de azeite virgem para equilibrar mercado

A Comissão Europeia adotou uma ajuda excecional para o armazenamento privado de azeite virgem, para equilibrar os mercados, marcados pela quebra dos preços do produto, nomeadamente em Portugal e Espanha.

“Dado um excesso de oferta na sequência da colheita de 2018-2019, os preços registados nos mercados espanhol, grego e português têm sido particularmente baixos”, salienta a Comissão Europeia, em comunicado.

Os mercados estão a ser afetados pelo forte recuo dos preços em Espanha, o maior produtor e exportador de azeite, onde os preços do azeite extra-virgem estavam, em meados de outubro, 33% abaixo da média de cinco anos.

Por comparação, na Grécia o azeite era comercializado a um preço 13,5% abaixo da média de cinco anos.

Em abril, o preço médio do azeite virgem na União Europeia (UE) era o mais baixo desde outubro de 2014, fixando-se nos 265 euros por 100 quilos, menos 14% do que no mês homólogo.

A UE prevê um aumento das existências na ordem das 859 mil toneladas de azeite na campanha 2018/2019, sendo que 88% é proveniente de Espanha, o que, combinado com a expetativa de uma colheita em 2019/2020 ameaça o mercado europeu, daí a necessidade de intervenção.

Os contratos para auxílio ao armazenamento privado cobrem um período de 180 dias e as candidaturas podem começar a ser apresentadas no próximo dia 21.

Portugal, Espanha, França, Grécia, Itália, Croácia, Chipre, Malta e Eslovénia são os países cujos produtores de azeite virgem podem candidatar-se.