Linha circular do metro de Lisboa com investimento de 83 milhões

A Comissão Europeia (CE) aprovou esta quinta-feira um investimento de 83 milhões de euros do Fundo de Coesão para melhorar a rede de metro em Lisboa.

Segundo a representação da CE em Portugal, “o projeto irá melhorar as ligações, eficiência e segurança das linhas de metro da capital portuguesa. Vai ligar a linha amarela, que serve a zona com a maior densidade de empregos, com a linha verde, tornando-a circular. Depois de concluída, a rede de metro melhorada reduzirá os estrangulamentos e os tempos de viagem na área metropolitana de Lisboa”.

A comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, considera que “este projeto trará benefícios para a área metropolitana de Lisboa: ligações mais fáceis entre todos os modos de transporte público, tempos de viagem mais curtos, redução das emissões de CO 2 e melhor acesso a estes serviços, nomeadamente para as pessoas com mobilidade reduzida”.

A obra permitirá a melhoria da ligação entre o centro urbano da cidade e a periferia, especialmente para quem se deslocação a partir dos concelhos de Oeiras, Cascais, Almada, Seixal e Montijo até ao Cais do Sodré.

Espera-se que no final da conclusão do projeto haja um aumento significativo da utilização dos transportes público. “O transporte automóvel deve diminuir em cerca de 25 milhões de passageiros-quilómetro. Tal reduzirá o consumo de energia e as emissões de CO 2 em cerca de 5 000 toneladas por ano. De um modo geral, as ligações melhoradas contribuirão para a criação de emprego na região, uma vez que tornará Lisboa mais atrativa para as empresas e os investimentos”, pode ler-se no mesmo comunicado enviado às redações.

“No âmbito da gestão partilhada, cabe ao Estado-Membro selecionar os projetos em conformidade com os programas operacionais. No caso dos ‘grandes projetos’, tal como o alargamento do metro de Lisboa, a Comissão Europeia deve autorizar o cofinanciamento, com base numa notificação do Estado-Membro”, conclui.