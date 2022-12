Bruxelas aprova programa operacional português de pescas com 392,6 milhões

© André Vidigal/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Dezembro, 2022 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia aprovou o programa operacional português de pescas, financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) 2021-2027 em 392,6 milhões de euros.

A aprovação surge no âmbito do Acordo de Parceria Portugal 2030 e respeita ao Fundo operacional 2030, no valor total de - segundo dados de Bruxelas - 529,9 milhões de euros, com um financiamento de 392,6 milhões do FEAMPA.

A Comissão destaca o programa FEAMPA português é "largamente dedicado à pesca sustentável e à compensação de custos adicionais na regiões ultraperiféricas - Açores e Madeira".

Uma parte "substancial", mas não quantificada, do programa operacional Mar 2030, será investida no fomento de atividades de aquicultura sustentáveis, transformação e comercialização de produtos da pesca e da aquicultura e ainda na promoção do setor.

O comissário europeu das Pescas, Virginijus Sinkevicius, referiu que o programa "reconhece o mar como um recurso estratégico com potencial para o crescimento sustentável em diversas áreas, como a investigação e inovação, emprego e coesão social".

O programa operacional Mar 2030 contribui para a execução da política comum das pescas e da política marítima da União.