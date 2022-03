Bruxelas autoriza ajudas diretas de até 400 mil euros por empresa afetada pela guerra na Ucrânia

epa08843346 European Executive Vice-President Margrethe Vestager gives a news conference on antitrust case at European Commission in Brussels, Belgium, 26 November 2020. EPA/JOHANNA GERON / POOL © EPA

A Comissão Europeia deu esta quarta-feira luz verde para que os Estados-membros avancem com ajudas diretas às empresas afetadas pela invasão russa da Ucrânia, autorizando apoios diretos de até 400 mil euros por negócio em dificuldades, ou de até 35 mil euros no caso das empresas do sector agrícola, pescas e aquicultura.

Há também autorização para medidas que se destinem a compensar parcialmente a subida dos custos de eletricidade e gás em sectores de uso intensivo de energia, e quando esteja em causa a continuidade de operações em indústrias como as de metalurgia, vidro ou fertilizantes, os apoios a conceder poderão chegar mesmo aos 50 milhões de euros. Nestes casos, Bruxelas recomenda a introdução de critérios de sustentabilidade relacionados com a proteção ambiental e a segurança nos fornecimentos, na atribuição das ajudas.

A nova flexibilização temporária das regras de ajudas de Estado, publicada hoje, prevê que os países possam conceder apoios transversais e não apenas as empresas com maior uso de energia, ao mesmo tempo que alarga os auxílios temporários à agricultura.

Em comunicado, Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, indica que o objetivo dos auxílios temporários agora permitidos é chegar a também a "empresas que se qualifiquem como estando em dificuldades, uma vez que poderão enfrentar necessidades de liquidez agudas devido às atuais circunstâncias, que ocorrem logo após a pandemia de coronavírus". De fora de quaisquer destas medidas, ficam entidades sob sanções que sejam controladas pela Rússia.

Assim, Bruxelas prevê três tipos de medidas. Em primeiro lugar, a atribuição de apoios transversais a empresas afetadas pela guerra. No caso da agricultura, pescas e aquicultura, os valores a conceder, inclusive na forma de pagamentos diretos, não devem exceder 35 mil euros por empresa. Nos restantes sectores, a ajuda pode ir até aos 400 mil euros.

"Esta ajuda não precisa de estar relacionada com uma subida nos preços da energia, uma vez que a crise e as medidas restritivas impostas à Rússia afetam a economia de múltiplas formas, incluindo com a disrupção das cadeias físicas de abastecimento", refere a comunicação da Comissão Europeia.

Além disso, os Estados-membros podem estender linhas de crédito bonificado com garantias públicas, tanto para suportar necessidades correntes das empresas como investimentos, adianta Bruxelas. Na passada semana, Portugal acionou já uma linha de crédito de 400 milhões de euros, mas ainda enquadrada na flexibilização de ajudas de Estado adotada a nível europeu na resposta

à pandemia.

Em terceiro lugar, surgem os apoios mais volumosos que poderão ser dados às empresas com uso intensivo de energia, que nalguns casos têm já suspendido a produção face ao disparar das contas do gás e da eletricidade. Terão acesso aos apoios as empresas nas quais a conta da energia represente um mínimo de 3% do valor da produção, e a Comissão recomenda a introdução de critérios de sustentabilidade na atribuição das ajudas. Nomeadamente, critérios de proteção ambiental e de segurança dos fornecimentos.

Aqui, o objetivo é o de que haja uma compensação parcial pela subida de custos, novamente, com a possibilidade de recurso a pagamentos diretos. A ajuda não pode exceder 30% dos custos elegíveis, impõe Bruxelas, até um máximo de dois milhões de euros.

Mas, nos casos em que se verifiquem prejuízos operacionais e seja necessário evitar a paragem da atividade, o teto de dois milhões poderá ser superado. Poderá chegar aos 25 milhões de euros para indústrias com uso intensivo de energia em geral, ou mesmo 50 milhões de euros quando estejam em causa atividades específicas como "a produção de alumínio e outros metais, fibras de vidro, polpa, fertilizantes ou hidrogénio e muitos químicos de base", exemplifica a comunicação.

Na atribuição destes apoios, os países estão obrigados a assegurar proporcionalidade, considerando a dimensão das vendas e dos custos energéticos suportados por cada empresa.

O novo quadro temporário de auxílios de Estado vai manter-se em vigor até ao final deste ano.

