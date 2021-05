Bruxelas corta crescimento de Portugal para 3,9% e põe défice nos 4,7%

European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni delivers a press conference presenting the Autumn 2020 Economic Forecasts, at the EU headquarters in Brussels on November 5, 2020. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) © AFP

As condições da economia portuguesa pioraram ligeiramente desde fevereiro e isso levou a Comissão Europeia (CE) a cortar a previsão de crescimento da economia para este ano de 4,1% para 3,9%, revelou o executivo comunitário esta quarta-feira.

Pelas contas de Bruxelas, o défice público de 2021 também deverá ser superior ao que diz o governo: 4,7% do produto interno bruto (PIB) em vez de 4,5% (versão das Finanças).

Nas novas previsões da primavera, a CE nota que a retoma vai ser "gradual", mas que os novos confinamentos decretados no primeiro trimestre deste ano atrasaram a aceleração da economia portuguesa.

"O perfil dos apoios públicos vai moldar as perspetivas orçamentais ao longo do horizonte de previsão [que vai até 2022]", refere a CE.

Assim, "o défice deve diminuir para 4,7% do PIB em 2021" face ao défice de 5,7% do ano passado.

A CE diz que esta redução de 1% do PIB esperada para este ano acontece "devido à recuperação gradual da economia".

"No entanto, diante das renovadas restrições de bloqueio no primeiro trimestre de 2021, as medidas de mitigação da crise foram prolongadas e expandidas", o que atrasa o corte no défice que Bruxelas e o governo desejam.

"Consequentemente, o tamanho do pacote de políticas deste ano deverá ser similar ao de 2020", o equivalente a 3% do PIB, segundo as contas da CE.

"Ao mesmo tempo, as transferências da UE no âmbito do REACT-UE (perto de 1% do PIB) e as receitas pontuais associadas ao reembolso da margem pré-paga [juros pagos a mais no passado] do empréstimo de assistência financeira concedido pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (0,5% do PIB) deverão contribuir para a redução do défice".

A CE prevê que "a melhoria das finanças públicas ganhe força em 2022, por via da eliminação progressiva dos apoios orçamentais [contra os efeitos da pandemia e dos confinamentos] e da recuperação económica".

No entendimento da Comissão, Portugal até vai crescer mais e desta feita é à boleia dos fundos do plano de recuperação.

Assim, a CE reviu em alta a previsão de crescimento do próximo ano de 4,3% (em fevereiro) para 5,1% agora. Melhor até do que espera o governo (4,9%) no Programa de Estabilidade feito há um mês.

© Comissão Europeia

(em atualização)