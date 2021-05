Bruxelas cria selo sanitário para aumentar confiança no turismo europeu

© Filipe Amorim/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2021 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira a criação do "Selo de Segurança do Turismo Europeu Covid-19", uma autenticação do cumprimento das regras sanitárias a ser usada por estabelecimentos turísticos na União Europeia (UE), visando a retoma no verão.

Em comunicado hoje divulgado, o executivo comunitário "congratula-se com um novo protocolo de saúde e segurança [...] com requisitos e recomendações para empresas e espaços turísticos de vários subsetores, desde o alojamento a locais de património, para a flexibilização gradual das restrições à covid-19".

É através deste protocolo que surge o rótulo europeu de segurança turística anticovid-19, para ser usado pelos estabelecimentos turísticos que respeitem as regras sanitárias.

O objetivo é facilitar "a reabertura segura do turismo a tempo da época de verão" e promover "a reputação da UE como destino turístico de qualidade", acrescenta.

Denominado "Selo de Segurança do Turismo Europeu [contra a] Covid-19", este selo foi criado Comité Europeu de Normalização em parceria com a Comissão Europeia, visando assim melhorar os procedimentos de segurança nas empresas turísticas e aumentar a confiança dos viajantes que escolhem a UE como destino.

Este rótulo turístico - semelhante ao aplicado desde o ano passado pelo Turismo de Portugal, o Clean & Safe - é voluntário e poderá ser atribuído aos estabelecimentos turísticos que implementam e cumprem o protocolo sanitário agora criado.

Citado pela nota de imprensa, o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, assinala que "a pandemia de covid-19 perturbou o ecossistema turístico, causando perda de receitas e ameaçando milhões de empregos".

"Ao mesmo tempo, a saúde e a segurança continuam a ser grandes preocupações para os cidadãos que anseiam por umas férias depois de um longo e difícil confinamento", acrescenta Thierry Breton, notando que, por estas razões, o rótulo europeu sanitário "ajudará as empresas de turismo a garantir procedimentos de segurança antes da época de verão, aumentando assim a confiança dos viajantes, residentes e trabalhadores do setor do turismo".

A Comissão Europeia encoraja agora os estabelecimentos turísticos a adotar o protocolo e o selo.