Bruxelas dá luz verde a primeira tranche de 1,16 mil milhões do PRR português

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen © Kenzo TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Portugal recebeu avaliação preliminar positiva da Comissão Europeia quanto ao cumprimento das primeiras metas e marcos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o que fará avançar um primeiro pagamento de 1,16 mil milhões de euros para financiar os investimentos e reformas prevista, comunica esta quarta-feira Bruxelas.

O pré-aval europeu responde ao pedido feito por Portugal a 25 de janeiro, após uma avaliação "exaustiva" da execução dos primeiros compromissos assumidos no plano, e prevê ainda um prazo de quatro semanas para que o Comité Económico e Financeiro dê parecer e para que, então, a Comissão Europeia finalize a decisão e a verba possa ser disponibilizada.

Nas palavras de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o país "realizou bons progresso na execução do seu plano de recuperação, com reformas transformadoras e investimentos ambiciosos nos domínios da saúde, da habitação social e da descarbonização da indústria".

O pagamento agora desbloqueado corresponde a 553,44 milhões de euros em subvenções e a 609 milhões de euros em empréstimos. Em agosto do ano passado, Portugal recebeu já 2,2 mil milhões de euros em pré-financiamento, correspondendo a 13% das verbas do PRR.

No total, e para já, Portugal irá receber 13,9 mil milhões de euros a fundo perdido e 2,7 mil milhões de euros a crédito. Este valor ainda poderá ser revisto em nova avaliação da repartição dos fundos europeus com base na evolução do crescimento económico dos países.

A execução do PRR irá avançar por etapas semestrais, com cada desembolso de verbas a implicar o cumprimento de metas e marcos previamente estipulados no plano português. O próximo pedido de pagamento deverá ser formalizado no terceiro trimestre, visando 1 967 milhões de euros em subvenções e 125 milhões de euros em empréstimos.