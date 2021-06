Bruxelas dá ok a PRR "robusto" com nota máxima para controlo de fraude

epa09183478 European Commission President Ursula von der Leyen (L) and Portugal's Prime Minister Antonio Costa (R) arrive for the opening ceremony of an EU summit at the Alfandega do Porto Congress Center in Porto, Portugal, 07 May 2021. European Union leaders are meeting for a summit in Portugal, sending a signal they see the threat from COVID-19 on their continent as waning amid a quickening vaccine rollout. Their talks hope to repair some of the damage the coronavirus has caused in the bloc, in such areas as welfare and employment. EPA/LUIS VIEIRA / POOL © EPA

A presidente da Comissão Europeia (CE) está hoje em Lisboa para anunciar pessoalmente a aprovação do plano de recuperação e resiliência (PRR) e traz na mala sete argumentos para dar luz verde à utilização que Portugal se compromete a dar aos 16,6 mil milhões de euros até ao final de 2026 - a chamada bazuca. Na fundamentação técnica apresentada ao executivo comunitário e que serviram de base à decisão, os serviços da CE "fazem uma avaliação muito positiva" do PRR, referiu ao Dinheiro Vivo/DN fonte diplomática. E há três aspetos em que o plano nacional merece "nota máxima".

Na avaliação a que o DV/DN teve acesso, Bruxelas atribui rating A - nota máxima - em três matérias: os "mecanismos de controlo" da corrupção e fraude; a capacidade que o PRR tem para "aumentar o potencial do país" e; a transição digital.

No primeiro caso, a Comissão Europeia assinala os mecanismos de prevenção da fraude e corrupção na utilização dos fundos a disponibilizar ao longo dos próximos anos. "As disposições propostas no plano de recuperação e resiliência e as medidas adicionais contidas na presente decisão são adequadas (rating A) para prevenir, detetar e corrigir a corrupção, a fraude e os conflitos de interesses ao utilizar os fundos previstos", refere a nota técnica que suporta a aprovação do plano por parte de Bruxelas. "O sistema de controlo interno descrito no plano baseia-se em processos e estruturas robustos e identifica claramente os intervenientes", acrescenta.

A classificação máxima também é atribuída aos efeitos previstos na economia, "esperando que o plano de recuperação e resiliência tenha um impacto elevado (rating A) no reforço do potencial de crescimento, na criação de emprego e na resiliência económica, social e institucional" do país, refere a nota técnica, acrescentando que se espera um "impacto duradouro de grande dimensão."

Mas o investimento na transição digital também merece a classificação máxima da Comissão, com várias componentes a responderem aos "desafios que resultarem" dessa mudança. A avaliação técnica refere que há "quatro componentes totalmente dedicadas à transição digital", estando previstas "reformas e investimentos significativos nos domínios da digitalização das empresas e das competências digitais."

"Ambicioso e robusto"

Além da nota máxima na classificação destas componentes, Bruxelas elogia várias facetas do PRR português, considerando-o "ambicioso e robusto". No entender do executivo liderado por Ursula von der Leyen o plano "revela uma visão estratégica e consistente", inclui um "um ambicioso pacote de reformas e investimentos" e contem reformas que "eliminam os estrangulamentos institucionais e fomentam a concorrência."

Mas assinala também os "investimentos significativos em políticas ativas de emprego, investigação e desenvolvimento (I&D), inovação e digitalização" esperando-se que "impulsionem a competitividade e produtividade do país."

E, na leitura da CE, é um plano que "aposta nas empresas", contrariando as críticas das confederações empresariais à falta de apoios inscritos no PRR. A fundamentação técnica refere que essa aposta é feita através de "investimentos significativos para impulsionar a investigação e a inovação", mas também reformas que combatem persistentes "estrangulamentos que afetam o ambiente de negócios." Bruxelas aponta ainda os investimentos "em políticas ativas de emprego, inovação e digitalização", esperando que "impulsionem a competitividade e produtividade do país".

A avaliação de Bruxelas destaca ainda o facto de o PRR português "assegurar as gerações futuras", com quase "um terço de todas as componentes diretamente relacionadas" com este objetivo, apontando o "impacto direto nas crianças e nos jovens".

56 dias depois

Portugal foi o primeiro Estado-membro a submeter, no dia 22 de abril, o plano de recuperação e resiliência ao crivo da Comissão Europeia para relançar a economia no período pós-pandemia de covid-19 e 56 dias depois é também o primeiro a receber "luz verde", mas não vai ser o único.

A primeira paragem de Ursula von der Leyen é Lisboa. Ao final da manhã a líder do executivo comunitário encontra-se com o primeiro-ministro, António Costa, no Pavilhão do Conhecimento para apresentar a avaliação da Comissão.

Depois de Lisboa, von der Leyen segue logo para Madrid também para anunciar a validação do plano espanhol. A presidente da Comissão vai ainda à Grécia e à Dinamarca, amanhã e termina na sexta-feira no Luxemburgo.

Mas ao dar o visto aos PRR nacionais, o processo não termina aqui. Com a recomendação positiva, passa para o Conselho da União Europeia que tem um mês para fazer a sua avaliação e adotar a proposta da CE, sendo que o Conselho de Economia e Finanças tem reunião marcada para esta sexta-feira

Até ao dia de ontem, 23 dos 27 Estados-membros entregaram os respetivos planos de recuperação. Faltam ainda Letónia, Malta, Estónia e Países Baixos.

Portugal vai receber 16,6 mil milhões de euros, com 13,9 mil milhões a fundo perdido e 2,7 mil milhões em empréstimos a juros muito baixos.