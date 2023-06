Bruxelas. "Dissemos ao governo que é importante ter inteligência artificial nos serviços públicos"

Lisboa, 26/5/2023Entrevista a Mario Nava, diretor-geral da Direção-Geral do Apoio às Reformas Estruturais (DG REFORM), Comissão Europeia (Paulo Alexandrino/Global Imagens) © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Uma equipa de alto nível da Comissão Europeia (CE) esteve, na semana passada, em Portugal, para debater com o governo português novas ideias de reformas estruturais que possam ser úteis ao governo e aos cidadãos. No terreno esteve o diretor-geral para as Reformas, o italiano Mario Nava, que reporta diretamente à portuguesa Elisa Ferreira, comissária europeia com a tutela das políticas da Coesão e das Reformas estruturais.

O lançamento da nova ronda de 2024 do chamado Instrumento de Assistência Técnica (IAT) da União Europeia aconteceu a 26 de maio, no Campus APP - campus da Administração Pública Portuguesa (na sede da CGD), em parceria com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) e a Representação da Comissão Europeia em Portugal.

Mario Nava e a sua equipa reuniram-se com vários dirigentes nacionais, entre eles a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, para "lançar bases para a preparação de propostas candidatas ao IAT para 2024 e explorar sinergias com outros fundos e programas da UE, mais especificamente com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e com os Fundos da Política da Coesão".

O diretor-geral vai agora visitar todos os países da UE, tendo começado por Portugal, onde deu esta entrevista exclusiva ao Dinheiro Vivo (DV).

A ideia do apoio em consultoria técnica para fazer reformas traduz-se em apoio financeiro efetivo, depois usado para pagar trabalho de consultores e especialistas, como a OCDE ou a consultora E&Y.

Este suporte visa que "as administrações públicas se adaptem e se preparem para o futuro", como reparou a comissária Elisa Ferreira.

Nos últimos sete anos, desde 2017, Portugal submeteu à CE cerca de 204 pedidos de apoio técnico para reformas estruturais nos serviços públicos. Desses, a Direção-Geral das Reformas apoiou 83.

Em 2023, foram selecionados 18 de um conjunto inicial de 47 propostas.

Uma delas é na área da Segurança Social e visa a simplificação na atribuição do apoio Garantia para a Infância, um programa que tenta combater a pobreza infantil.

Este projeto, apoiado pela CE em cerca de 650 mil euros e a ser implementado pela OCDE, visa ainda melhorar a monitorização do uso desses subsídios e avaliar melhor o impacto nos beneficiários, por exemplo.

Na nova ronda para 2024, cujo debate agora arrancou, há novas ideias para as reformas estruturais. Uma delas pode passar por introduzir inteligência artificial em alguns serviços públicos, mas cabe ao governo decidir.

Que avaliação faz da capacidade de Portugal em usar o vosso Instrumento de Apoio Técnico (IAT)? Está satisfeito com os resultados?

Vou falar das últimas três rondas do IAT, que funciona sob a autoridade política da comissária Elisa Ferreira - é a comissária responsável pelos assuntos regionais e pelas reformas. A avaliação que fazemos é extremamente positiva, seja em Portugal, seja noutros países que se candidataram ao apoio.

Recebem muitos pedidos dos governos para os ajudarem a fazer reformas estruturais?

Podemos dizer que todos os Estados-membros se candidataram ao nosso programa e que conseguimos cobrir todas as áreas das reformas económicas e políticas. Portanto, sim, recebemos um número muito elevado de pedidos. Mas apenas podemos satisfazer uma parte. O facto de existir um mecanismo de seleção competitiva é importante.

No fundo, estão a ajudar a acelerar a execução do PRR. Em Portugal também, portanto?

Sim. Em Portugal, temos um dos mais amplos apoios horizontais ao PRR e visa questões relacionadas com auditoria, monitorização, relatórios, conformidade geral, evitar conflitos de interesses ou questões gerais relacionadas com a utilização de dinheiro.

Em sete anos, Portugal submeteu 204 pedidos de apoio para reformas estruturais nos serviços públicos e a Comissão só aprovou menos de metade. Isto tem algum significado?

Os números não significam muito. Existem sete critérios globais, quatro dos quais têm que ver com o projeto em si. Assim, a amplitude, a profundidade, a importância, a urgência do projeto e os outros três critérios têm que ver com a capacidade das autoridades beneficiárias de executar o projeto. O que fazemos é trabalhar com os Estados-membros para que estes apresentem projetos realmente centrados nas prioridades, que estejam enraizados nos esforços de reforma que os Estados-membros estão a fazer. Eu diria que com Portugal nos temos saído particularmente bem. Na nossa opinião, o número total de reformas concretizadas por Portugal é bastante elevado.

No governo, quem tem sido mais ativo a falar convosco?

Estamos a trabalhar muito bem com a autoridade coordenadora, que está sob a responsabilidade do primeiro-ministro e também com diferentes ministérios, por exemplo, o Ministério do Trabalho ou o da Educação.

Destacaria algum projeto?

Vários. Posso destacar a reforma no sistema de assistência à criança, que visa ter um sistema unificado de subsídios, que é obviamente muito importante existir porque, basicamente, permite uma maior simplificação na relação entre quem precisa, as pessoas, as crianças, e todo o conjunto de subsídios que estão disponíveis.

Pode concretizar?

A ideia principal é chegar a um sistema de prestações que se adapte às pessoas, em vez de serem as pessoas a terem de se adaptar ao sistema de apoios. A ideia principal é ter um sistema unificado ao qual as pessoas se possam candidatar. Ou seja, o objetivo aqui é evitar que os cidadãos tenham de andar à procura dos subsídios a que têm direito, evitar que falhem algum ou que se perca tempo em candidaturas que não fazem sentido. É terem uma espécie de ponto único de acesso. Mediante os dados inseridos no sistema pelas famílias, as autoridades podem informar sobre o pacote completo de subsídios a que elas podem ter direito.

Estão a trabalhar diretamente com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, portanto, o projeto é nacional?

Sim.

Quando é que arranca?

Está a começar agora. Estamos na etapa do chamado estudo para apoiar a reforma, para desenharmos a prestação social unificada. É uma das reformas estruturais por nós selecionadas na ronda de 2023. Está em preparação e, provavelmente, começará durante o verão.

Todas as reformas aumentam o potencial da economia?

Sem dúvida. Quer dizer, não se fazem reformas só para se poder dizer que se é reformista. Há sempre um objetivo concreto que tem de ser alcançado. Faz parte da discussão com os Estados-membros apurar qual o valor acrescentado que a nova medida vai trazer.

Mas mostrar que se fazem reformas estruturais ajuda a subir na avaliação feita pela Comissão Europeia, no Semestre Europeu, por exemplo, reflete-se nos rankings da OCDE e por aí fora...

Há esse contributo, claro. Quanto mais reformas bem sucedidas, melhor. O país ganha pontos com isso. Mas a questão central, repito, é fazer reformas que sejam importantes para os Estados-membros e em relação às quais os Estados-Membros tenham uma necessidade muito clara. E tudo tem de ser feito com compromisso, tem de haver vontade de fazer. Penso que um dos elementos cruciais que sempre colocamos em evidência é o empenho das autoridades.

Elogia Portugal. E projetos de Portugal com outros países, há?

Sim. Portugal tem sido dos mais ativos. Foi o primeiro país a apresentar o PRR, como sabe. É um dos países com que trabalhamos muito bem. Há coordenação, boas relações com os ministros. Por exemplo, agora tivemos um evento público no Porto relacionado com o Ano Europeu das Competências. As televisões estavam lá, toda a gente estava lá, tivemos a participação de muitos ministros e havia exatamente provas para apresentar. E sim, Portugal está envolvido em vários projetos com outros Estados-membros.

Para si, é a União Europeia a funcionar como deve ser?

Claro. Os países criam uma espécie de rede entre si. Assim, têm uma espécie de duplo dividendo, por assim dizer, porque o primeiro dividendo é a matéria, mas o segundo dividendo é o facto de criarem um chão comum de discussão, fazerem amigos e quando precisam de alguma coisa podem trocar. No caso do mais recente Eurobarómetro sobre Portugal, os sinais dizem muito claramente que as pessoas querem uma maior troca de boas práticas entre administrações públicas - e é exatamente isso que estamos a fazer. Estamos a favorecer a facilitação de boas práticas públicas e a mudança de boas práticas entre administrações públicas, uma das bandeiras [prioridades] que temos neste ano.

Como se concretiza essa troca de ideias e boas práticas?

Pode ser por intercâmbio de cooperação e de funcionários públicos entre administrações, em torno de equipas muito específicas, por exemplo, em torno do tema da saúde, da educação, da transição ecológica. Promovemos o intercâmbio de funcionários públicos, o que aumenta a qualidade desses profissionais e permite que as melhores práticas sejam transmitidas de uns para os outros.

Quantos funcionários estão envolvidos nas redes por vocês criadas para avançar nas reformas estruturais?

Isto está a acontecer em 18 países, Portugal incluído. Há cerca de 300 funcionários públicos envolvidos. Está a começar agora.

Falou do setor da Educação. Pode concretizar?

Na Educação, muitos países têm um problema que vai sentir-se ainda mais nos próximos anos. A falta de professores. A nossa ideia é pôr os responsáveis a trocar ideias e boas práticas para o resolver. Um professor não se forma ou constrói num ano, pode precisar de dez anos ou mais.

Têm falado com o ministro da Educação, João Costa?

Sim, por causa do tema da educação inclusiva. Portugal está de facto na linha da frente. Temos trocado impressões com João Costa, o ministro, sim. E repare, esta interação é feita numa lógica de equipas, não por proximidade geográfica. Portanto, não estou a falar de Portugal-Espanha ou Bélgica-Luxemburgo, estou a falar de equipas transeuropeias que estejam interessadas em fazer melhor, em reformar o que existe.

Falou também da transição ecológica. Sente que há o risco de os países tentarem fazer uma espécie de lavagem (greenwashing) através do conceito de reforma? Ou seja, dizem que estão a ser mais verdes, mas é só fachada?

Não sinto que haja um risco, mas é algo a que temos de estar atentos e em todas as áreas. Ainda assim, a administração pública não é onde esse risco é maior. O greenwashing é um fenómeno que tem sido mais referido noutras áreas e, tem razão, em particular no setor privado. Aliás, ao nível do setor público temos resultados muito bons. Muitas administrações públicas na Europa levaram a transição ecológica a sério. O programa RePower apelou a uma poupança média de 15% do nosso consumo de energia em toda a Europa e a poupança global já supera os 18%. Portanto, os Estados estão a entregar resultados.

Na recente avaliação do Semestre Europeu, a Comissão faz uma recomendação nova a Portugal, diz que o país deve fazer mais e melhor na gestão do lixo. Debateram este ponto?

Nesta nova ronda de propostas de reformas, ainda não temos nada.

E na utilização da água? Pergunto, tendo em conta que o País vive numa situação de quase calamidade por causa da seca.

Como lhe digo, Portugal é a nossa primeira visita no ciclo do IAT para 2024. Portanto, não sei. Temos de esperar. Mas recordo que Portugal tem feito um grande trabalho na área da gestão florestal e do combate aos incêndios. É um bom exemplo de algo que fizemos com Portugal e que conseguimos exportar para outros países, no que diz respeito à preservação da natureza e à luta contra os fogos.

Outra área emergente e extremamente complexa e polarizadora, parece, é a da tecnologia baseada em inteligência artificial. Esperam que os países apresentem projetos de reformas nesta área?

É uma pergunta muito boa, porque cada país aborda o tema da inteligência artificial de maneira diferente. Mas sim, estamos a dizer aos governos que para nós é uma prioridade do tipo horizontal. Inteligência artificial é uma nova bandeira, mas cada país deve aplicar a inteligência artificial aos serviços da administração que considere mais importantes.

Na vossa reunião, aqui em Lisboa, falaram disso?

Sim, assinalamos que é importante ter inteligência artificial nos serviços públicos. Para nós é uma bandeira. Mas uma prioridade horizontal, pelo que deve ser o governo a decidir em que área ou áreas do serviço público pretende fazer as respetivas reformas.