Bruxelas diz que Orçamento de Medina é preocupante: "É um caso borderline"

epa09600542 (L-R) European Commissioners both in charge of Economy Valdis Dombrovskis and Paolo Gentiloni during a press briefing to present results of European Semester autumn package in Brussels, Belgium, 24 November 2021. EPA/OLIVIER HOSLET © EPA

"Portugal, na nossa opinião, é um caso borderline [está em cima do limite que separa o bom do mau]" porque a proposta do Orçamento do Estado de 2023 (OE 2023) pode descarrilar de forma significativa, caso seja necessário prolongar no ano que vem as medidas de apoio contra os efeitos da crise energética e inflacionista, avisou Paolo Gentiloni, o comissário europeu da Economia.

As palavras menos abonatórias vindas da Comissão Europeia (CE) foram proferidas na conferência de imprensa de apresentação do pacote de outono com a avaliação orçamental e macroeconómica dos países da União Europeia (semestre europeu) relativo a 2023.

Neste encontro com jornalistas que decorreu esta terça-feira, em Bruxelas, o comissário italiano explicou que o OE português "está perto do que pedimos, mas estamos preocupados com a sua evolução pois os preços da energia podem tirar Portugal do rumo que esperamos".

"As medidas do governo português relativas à energia expiram no final deste ano, mas se estas medidas tiverem de ser prolongadas em 2023, estamos perante um fardo adicional equivalente a 2% do produto interno bruto (PIB) no OE de 2023", alertou Gentiloni.

"A Portugal pedimos cautela, mais do que uma correção", mas o país está "entre os 10 ou 11 países onde dizemos que os planos orçamentais não estão em linha com as nossas recomendações", referiu o comissário.

Entre os mais endividados, Portugal é o que preocupa

A Comissão Europeia, nos documentos e estudos que distribuiu esta terça, vai mais longe até. Diz que Portugal é o único país do grupo dos que têm "dívida elevada" que mostra estar num caminho em que pode violar as recomendações orçamentais de prudência e, com isso, não garantir a trajetória de redução esperada para a dívida e o défice público.

"No que diz respeito aos Estados-membros com dívidas elevadas, a Comissão é de opinião que os projetos de planos orçamentais [as versões resumidas das propostas de OE que os países têm de enviar obrigatoriamente para Bruxelas] de França, Grécia e Espanha estão de acordo com as orientações orçamentais contidas nas recomendações do Conselho Europeu", começa por dizer a CE.

A comunicação vem com um pequeno reparo aos belgas pois "o projeto de plano orçamental da Bélgica está parcialmente em conformidade com a recomendação".

Já o plano do OE2023 português "arrisca a estar apenas parcialmente de acordo com a recomendação europeia".

Em Portugal, a CE prevê que "o crescimento das despesas correntes financiadas a nível nacional seja próximo do crescimento do produto potencial a médio prazo", mas isto só acontece "assumindo a redução planeada das medidas de resposta aos preços elevados da energia, incluindo os apoios temporários e direcionado às famílias e empresas vulneráveis".

Por isso, Portugal "corre o risco de não estar em conformidade com a recomendação" que vai no sentido de maior prudência e disciplina orçamental, insiste a Comissão.

Travão na despesa corrente sem juros, pede a CE

Ou seja, como referido, a CE espera que os Estados-Membros com elevados níveis de endividamento "assegurem uma política orçamental prudente, nomeadamente limitando o crescimento das despesas correntes primárias financiadas a nível nacional abaixo do crescimento do produto potencial a médio prazo".

Assim, a Comissão "convida Bélgica, Portugal, Áustria, Lituânia, Alemanha, Estónia, Luxemburgo, Países Baixos, Eslovénia e Eslováquia a tomarem as medidas necessárias no âmbito dos respetivos processos orçamentais para assegurar que os orçamentos para 2023 estarão em plena conformidade" com as referidas recomendações do Conselho.

Borderline, mas ainda capaz de pagar o que deve

Esta terça, a CE descarregou um manancial de avaliações aos países da UE. Outro documento é o relatório de supervisão pós-programa, isto é, o estudo de vigilância aos resultados do programa de ajustamento da troika e à capacidade dos países pagarem a dívida aos credores oficiais e não só.

"A supervisão pós-programa avalia a capacidade de reembolso dos Estados-Membros que beneficiaram de programas de assistência financeira" e nesse sentido os novos estudos relativos a "Irlanda, Grécia, Espanha, Chipre e Portugal concluem que os cinco Estados-Membros mantêm a capacidade de reembolsar a sua dívida".

(atualizado 17h30)