Bruxelas e Londres desmentem acordo sobre acesso a serviços financeiros

O negociador-chefe de Bruxelas para o brexit, Michel Barnier, diz que é enganadora a notícia avançada esta quinta-feira na imprensa britânica de um acordo para que os bancos do Reino Unido mantenham acesso ao mercado de serviços financeiros após a saída da União Europeia. A Bloomberg cita o responsável e outras fontes do governo de Londres segundo as quais, até ver, a informação não tem fundamento.

A existência de entendimento preliminar foi noticiada pelo Times. Segundo o jornal, a Comissão Europeia e o governo de Theresa May teriam acordado os princípios do relacionamento pós-brexit na área dos serviços e também quanto à transferência de dados. O acordo abrangeria o acesso dos bancos.

Misleading press articles today on #Brexit & financial services. Reminder: EU may grant and withdraw equivalence in some financial services autonomously. As with other 3rd countries, EU ready to have close regulatory dialogue with UK in full respect for autonomy of both parties. — Michel Barnier (@MichelBarnier) November 1, 2018

“Artigos enganadores, hoje, sobre o #brexit e os serviços financeiros”, classificou Barnier. “Lembrete: a UE poderá atribuir e retirar equivalência a alguns serviços financeiros autonomamente. Tal como com terceiros países, a UE está disponível para ter diálogo regulatório próximo com o Reino Unido em total respeito pela autonomia de ambas as partes”, reagiu no Twitter o negociador da UE.

Bruxelas tem vindo a propor a atribuição de equivalência às regras financeiras britânicas quando estas tenham um grau de exigência ao nível daquele que é aplicado aos 27. Mas Londres tem insistido em obter um acordo para pleno reconhecimento das instituições britânicas.

O governo britânico veio também rejeitar que já haja acordo. “Apesar de continuarmos a fazer bons progressos para chegar a acordo quanto às disposições para os serviços financeiros, as negociações continuam e nada está acordado até tudo estar acordado”, cita a Bloomberg.

Também esta quinta-feira, o Financial Times avança que França e Itália são os países que estão atualmente a oferecer melhores condições fiscais para que os bancos do Reino Unido se transfiram para o continente europeu após o brexit. A consultora PwC produziu simulações para o jornal britânico segundo as quais um profissional da banca com vencimentos de um milhão de euros poderá obter rendimentos líquidos superiores em até 200 mil euros em Itália, ou mais 180 mil euros em França, graças a benefícios fiscais a não residentes destinados a atrair as empresas da City londrina.

Portugal não surge na lista da PwC, mas o país pretende também atrair entidades financeiras que pretendam deslocalizar-se após a saída do Reino Unido da União Europeia. O Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários publicaram este verão um guia para ajudar as entidades gestoras de fundos no processo. O governo criou também uma missão, a PortugalIN, com medidas para facilitar a mudança.