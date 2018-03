Bruxelas: “Espero que os portugueses comecem a sentir o crescimento económico”

“Sinto-me muito contente por voltar a Portugal. A situação no país melhorou bastante. Espero que todos os portugueses comecem a sentir o crescimento económico no seu quotidiano”, declarou o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela pasta do euro, que acaba de chegar a Lisboa para uma visita de dois dias.

Valdis Dombrovskis, que enviou a declaração por email e publicou-a no Facebook, disse ainda aos portugueses que “devemos continuar a fazer esforços para que a economia portuguesa se fortaleça e o crescimento se torne sustentável de modo a beneficiar todos os membros da sociedade”.

Mais uma visita de rotina do Semestre Europeu

O gabinete de Dombrovskis refere que “esta visita insere-se no quadro do Semestre Europeu e das coordenação das politicas económicas e sociais dos estados-membros, e tem uma agenda dedicada ao aprofundamento da União Económica e Monetária [vulgo reforma da zona euro], à política social, ao mercado de capitais e às empresas FinTech [tecnológicas do sector financeiro e bancário]”.

“Irei debater com as autoridades portuguesas reformas concretas que contribuam para esse objetivo. Falaremos também do aprofundamento da União Económica e Monetária. Enquanto membro da área do euro, Portugal tem um papel central na União Europeia e a sua opinião é muito importante”, acrescentou o próprio Dombrovskis.

Segundo a CE, esta quinta-feira, 1 de março, o alto dirigente da Comissão tem “uma reunião no Banco de Portugal”, depois “segue-se uma reunião bilateral com o ministro do Trabalho, José Vieira da Silva, e depois outra reunião com o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno”.

No final do dia, Dombrovskis participará num debate designado “Diálogo com os Cidadãos”, às 18h, no ISEG, com Mário Centeno.

Na sexta-feira, o dirigente de nacionalidade letã “tem uma audição com os deputados da Comissão dos Assuntos Europeus na Assembleia da República”, “uma reunião bilateral com o primeiro-ministro António Costa”, depois “recebe os parceiros sociais e os membros do Comité Económico e Social na Representação da Comissão Europeia em Portugal” e reúne ainda com Gabriela Figueiredo Dias, presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Não estão previstas declarações à imprensa” em qualquer uma das reuniões bilaterais, diz o seu gabinete.