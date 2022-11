Bruxelas. Inflação deste ano e do próximo vai ser pior do que diz o Governo

epa09600542 (L-R) European Commissioners both in charge of Economy Valdis Dombrovskis and Paolo Gentiloni during a press briefing to present results of European Semester autumn package in Brussels, Belgium, 24 November 2021. EPA/OLIVIER HOSLET © EPA

A inflação prevista para este ano e o próximo em Portugal vai ser claramente mais elevada do que dizem o Governo e o ministro das Finanças na proposta de Orçamento do Estado (OE2023), calcula a Comissão Europeia. Ou seja, a destruição do poder de compra das famílias portuguesas vai ser mais agressiva do que se anda a dizer, na nova leitura da CE, divulgada esta sexta-feira.

E a economia nacional também vai crescer menos e o emprego quase estagna, refere a Comissão Europeia (CE) nas novas previsões económicas de outono, divulgadas esta sexta-feira.

Em todo o caso, o défice público e a dívida descem de forma substancial e quase em linha com o que diz o governo, apesar do agravamento da crise inflacionista e dos "riscos negativos" que pendem sobre a economia.

Segundo a CE, o agravamento dos preços (inflação) deste ano deve disparar até uns impressionantes 8% e no ano que vem a inflação no consumidor mantêm-se muito elevada, suavizando apenas para 5,8%. Fernando Medina, no OE2023 entregue há cerca de um mês, previu uma inflação de 7,4% em 2022 e de apenas 4% em 2023.

"A crise energética está a corroer o poder de compra das famílias e a pesar na produção", comenta a CE em termos genéricos no novo estudo.

Pelas novas contas de Bruxelas, este ano, o crescimento real português será 6,6%, uma décima mais baixo do que estima o governo. No ano que vem, Bruxelas prevê que a economia portuguesa avance apenas 0,7%, bastante abaixo dos 1,1% inscritos pelas Finanças no OE2023.

Os cálculos atualizados da CE também mostram que o crescimento deste ano, insuflado pela inflação, foi revisto em alta ligeira face às previsões de verão (o crescimento previsto em 2022 era 6,5%). Mas a expansão prevista em 2023 leva um corte brutal de 1,9% (verão) para os referidos 0,7% (agora).

Na inflação é ao contrário, é sempre a subir. No verão, a Comissão Europeia estimava um aumento generalizado dos preços de 6,8% em Portugal este ano (agora diz 8%). Em 2023, dizia-se no verão que a inflação arrefecia para 3,6%. Agora diz que baixa para 5,8% no ano que vem.

O emprego e o desemprego ressentem-se do alastramento da crise previsto pela Comissão. A criação líquida de postos de trabalho deverá rondar 1% este ano e quase estagna (0,2%) em 2023. Para o governo, a dinâmica do emprego vai ser cerca do dobro em ambos os anos: 1,9% e 0,4%, respetivamente.

Previsões da Comissão Europeia para Portugal © Comissão Europeia

(em atualização)