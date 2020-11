Bruxelas já transferiu para Portugal quase 13 mil ME através do PT 2020

epa08665768 European union flags wave in front of the Berlaymont building headquarters in Brussels, Belgium, 13 September 2020. Media reports the European Union is prepared in the event of an unfavorable outcome to trade negotiations with the United Kingdom and is still working to find agreements and solutions but time is running out with only one month remaining to negotiate a trade deal said European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni on Saturday 12 September 2020. EPA/JULIEN WARNAND © EPA

A Comissão Europeia transferiu para Portugal 12.764 milhões de euros até setembro, no âmbito do Portugal 2020, quase metade do valor previsto no programa, ficando o país em segundo lugar entre os que mais receberam, foi anunciado.

"Até ao final de setembro de 2020 foram transferidos 12.764 milhões de euros para Portugal pela Comissão Europeia (CE), como resultado da execução das operações financiadas pelos fundos europeus afetos ao Portugal 2020", lê-se no último boletim dos fundos da União Europeia, com informação reportada até 30 de setembro.

Bruxelas já pagou a Portugal 49% da verba programada no Portugal 2020.

Conforme revelou o documento, Portugal ocupa assim, no período em causa, o segundo lugar no que se refere à taxa de pagamentos intermédios entre os países com maiores envelopes financeiros (acima de sete mil milhões de euros) com 6,2 pontos percentuais, superior à média europeia (42,8%).

Até junho, Portugal registava a taxa mais elevada de pagamentos entre os países com envelopes financeiros mais elevados.

No total, o montante transferido para Portugal é o quinto maior entre os Estados-membros, atrás da Polónia, Itália, França Espanha (todos com pacotes superiores ao de Portugal).

A CE pagou 194.570 milhões de euros aos 28 Estados-membros, sendo que 6,6% desse valor foi transferido para Portugal.

No final do terceiro trimestre, os fundos lançados a concurso totalizaram 28 mil milhões de euros, 108% do total de fundos programados no Portugal 2020 (PT 2020), destacando-se o domínio da competitividade e internacionalização (36,1%).

O PT 2020 abriu, até ao final de setembro, 3.963 concursos, 3.916 dos quais destinados à seleção de operações e 47 à aprovação de estratégias de desenvolvimento territorial.

Segundo o boletim, "a maioria dos concursos abertos" destina-se às áreas da competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego e desenvolvimento rural.

No final do mês de referência estavam aprovados 25,5 mil milhões de euros de fundos para apoiar 44,2 mil milhões de euros de investimentos, nomeadamente, 19,1 mil milhões de euros enquadrados no domínio da competitividade e internacionalização.

Por sua vez, o capital humano e o desenvolvimento rural ocupam o segundo lugar ao nível dos segundos maiores montantes de fundo aprovado com, respetivamente, 4,2 mil milhões de euros e 3,8 mil milhões de euros.

"Nas aprovações, os maiores acréscimos do terceiro trimestre de 2020 registam-se no FEDER

com um aumento de 384 milhões de euros e no FSE com 254 milhões de euros", revelou.

Ainda no mesmo mês estavam executados 13,7 mil milhões de euros de fundos, 4,1 mil milhões de euros no domínio da competitividade, 2,9 mil milhões de euros no desenvolvimento rural e 2,7 mil milhões de euros no capital humano.

Já os pagamentos a beneficiários ascenderam, em setembro, a 14,5 mil milhões de euros de fundos, ou seja, 56% da dotação de fundos do programa.

O maior volume de pagamentos regista-se no FEDER com mais 304 milhões de euros e no FSE com 156 milhões de euros, em comparação com junho.

Por região, o Norte absorve 34% do fundo aprovado, o que corresponde a 8.740 milhões de euros, seguida pelo Centro com 24% dos montantes aprovados (6.172 milhões de euros).

Com uma dotação global de cerca de 26 mil milhões de euros, o programa Portugal 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.