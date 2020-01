Bruxelas quer angariar um bilião de euros para a transição ecológica

A Comissão Europeia, liderada pela alemã Ursula von der Leyen, prepara-se para durante a próxima semana lançar um plano de financiamento que tem como objetivo captar um bilião de euros, durante a próxima década, para assegurar que a Europa vai ser o primeiro continente a alcançar a neutralidade climática em 2050, de acordo com a proposta a que o jornal espanhol El País teve acesso.

O plano prevê que “a transição para uma economia climaticamente neutral e sustentável requer investimentos significativos”. O documento aponta que o setor público deve “assumir a liderança mas que os atores privados são os que devem proporcionar o volume” da grande transformação económica, social, tecnológica e industrial que está em marcha, refere o jornal.

O Plano de Investimento Sustentável da Europa (Sustainable Europe Investment Plan em inglês) admite a utilização de verbas do orçamento comunitário para estimular o investimento, bem como, a criação de regras legais para facilitar e atrair investimento privado.

O documento a que o El País teve acesso detalha como Bruxelas pretende mobilizar um bilião de euros entre 2021 e 2030. Uma boa parte – 485 mil milhões de euros – será proveniente do chamado Marco Financeiro da UE. A Comissão pretende destinar 25% do montante desse orçamento para políticas que estejam relacionadas com a luta contra as alterações climáticas. Além disso, os planos de Ursula von der Leyen, pressupõem o co-financiamento por parte dos estados-membros, no montante total de 115 mil milhões de euros.

A segunda grande fatia de investimento para a transformação ecológica do continente chegará da InvestEU, estando prevista a mobilização de 280 mil milhões de euros. Uma outra medida, denominada de Inovação e Modernização, será financiada através das receitas geradas pela venda de direitos de emissões de CO2 no mercado europeu, estando previsto arrecadar 12 mil milhões de euros.

Por fim, o plano prevê ainda a criação de um Fundo de Transição que – durante os próximos dez anos – seria um catalisador de investimentos no montante de 143 mil milhões de euros, que terá como destino prioritário as regiões que estão mais dependentes de fontes energéticas como o carbono.