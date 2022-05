Bruxelas mais otimista que Medina. Mais crescimento e menos dívida em 2022

European Commissioner for the Economy Paolo Gentiloni listens during the reports on last week's European summit during plenary session at European Parliament in Brussels on October 21, 2020. (Photo by Olivier HOSLET / POOL / AFP) © AFP

O crescimento da economia portuguesa em 2022 deve ser superior ao previsto em fevereiro e até mais forte do que diz o cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para este ano (OE2022), de acordo com as novas projeções da Comissão Europeia (CE), registando, assim, a retoma mais elevada de toda a União Europeia (UE).

A CE acrescenta que a carga da dívida pública também deve ser mais baixa (119,9%) do que diz o governo e confirma o valor do défice inscrito no OE2022 (1,9% no final deste ano).

Já a inflação é que, diz a CE, pode ser mais agressiva do que fiz o executivo. No OE, o ministro das Finanças inscreveu uma previsão de 4% relativamente à subida dos preços (em termos harmonizados), ao passo que a Comissão aponta para 4,4%.

Segundo informou esta segunda-feira a CE, nas novas previsões da primavera, Portugal deve crescer 5,8% este ano (mais do que os 5,5% previstos por Bruxelas há três meses ou os 5,3% do outono e do que os 4,9% do cenário do ministro Fernando Medina, no OE2022). Será o país com a retoma mais forte da União. A zona euro e a UE devem recuperar ambas apenas 2,7% em termos reais.

© Comissão Europeia

A Comissão também certifica que o défice pode cair para 1,9% do produto interno bruto (PIB) este ano, igual à meta do governo PS e das Finanças na proposta de OE que ainda vai ser votada no Parlamento.

Segundo a CE, o rácio da dívida pública deve descer mais do que diz o governo, podendo baixar até 119,9% do PIB, mais leve portanto do que os 120,7% projetados pelo Ministério das Finanças.

A CE diz ainda que o desemprego pode sair mais favorável do que prevê o governo. Bruxelas aponta para uma taxa de desemprego equivalente a 5,7% da população ativa, abaixo dos 6% do cenário das Finanças para 2022.

Só a criação de emprego é que pode ser mais branda, diz a CE. A previsão para este ano é que o emprego nacional avance 1%. As contas do Terreiro do Paço dizem 1,3%.

Portugal é dos menos diretamente afetados pela guerra

O fluxo grande de fundos europeus previsto pare este e os próximos anos e o facto de o País ser dos menos diretamente expostos aos efeitos da guerra da Rússia contra a Ucrânia ajudam explicar parte deste cenário mais favorável desenhado para Portugal.

Segundo a CE, é verdade que o panorama geral é hoje mais negativo e perigoso por causa do conflito, mas outras coisas parecem compensar.

Na parte do estudo que visa Portugal a Comissão refere que "os riscos para as perspetivas de crescimento passaram para a ser negativas em resultado da guerra da Rússia contra a Ucrânia".

Mas, "tendo em conta a exposição direta reduzida de Portugal à região afetada, estes riscos são na sua maioria indiretos, resultantes dos preços das matérias primas, da segurança do seu fornecimento e da incerteza na procura global".

(em atualização)