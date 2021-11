Bruxelas. Mesmo com OE e PRR, retoma de Portugal cai para metade entre 2022 e 2023

Ministro das Finanças, João Leão, com o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni © Mario CRUZ / POOL / AFP

A retoma da economia portuguesa vai ser forte este ano e no próximo, mas de curta duração, avisa a Comissão Europeia (CE), nas novas previsões do outono, divulgadas esta quinta-feira.

Mesmo com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em andamento e um Orçamento do Estado em 2022 (OE2022), a CE considera que a economia crescer 5,3% (um pouco menos do que os 5,5% previstos pelas Finanças no OE2022 chumbado), mas no ano seguinte essa retoma colapsa para metade, para cerca de 2,4%.

Já as contas públicas é que vão no sentido de uma maior disciplina. Este ano, o défice já poderá cair para 4,5% do produto interno bruto (PIB), depois alivia para 3,2% no ano que vem (como previa o governo no OE que foi rejeitado pelo Parlamento) e em 2023, mesmo com a economia a crescer perto de 2%, Portugal volta a cumprir o Pacto de Estabilidade, com um défice abaixo de 3% (2,8%, dizem as novas previsões).

(em atualização)