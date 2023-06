Bruxelas muda para setembro previsões económicas de verão para ter dados atualizados

© Pixabay

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que vai passar a publicar em setembro, em vez de julho, as previsões económicas de verão, para ter uma "imagem mais precisa" com dados atualizados do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação.

Numa informação divulgada à imprensa europeia em Bruxelas, o executivo comunitário explica que as previsões intercalares de verão da Comissão Europeia passarão a ser publicadas na primeira quinzena de setembro e não em julho, como tinha acontecido até agora.

Segundo a instituição, a alteração de calendário visa permitir à Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros incluir nas previsões intercalares de verão vários "dados essenciais" publicados em julho e agosto, como as estimativas provisórias do Eurostat sobre o PIB até ao segundo trimestre e a taxa de inflação provisória de agosto, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor.

"A inclusão destes dados adicionais aumentará o valor acrescentado das previsões intercalares de verão, proporcionando uma imagem mais precisa da situação e das perspetivas económicas", adiantam os serviços da Comissão Europeia.

As previsões intercalares de verão incluirão projeções para as seis maiores economias da União Europeia (UE) e para os agregados da UE e da zona euro.

A evolução económica mais recente dos outros Estados-membros será abordada na análise global e será tida em conta no cálculo dos agregados.

Estas previsões intercalares continuarão a ser seguidas de uma previsão completa em novembro, como habitualmente.

Nas mais recentes previsões de primavera, divulgadas em meados de maio, a Comissão Europeia melhorou a projeção do crescimento económico na zona euro e na União Europeia para 2023 e 2024, revendo-o para 1,1% e 1% este ano e para 1,6% e 1,7% no seguinte, respetivamente.

A revisão em ligeira alta foi possível porque a economia do euro e da UE "teve um desempenho melhor do que o previsto", justificou Bruxelas no documento, notando que, apesar de nas previsões de fevereiro se prever uma contração no primeiro trimestre de 2023, neste período chegou mesmo a registar-se "um crescimento positivo".