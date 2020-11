Bruxelas. Portugal baixa muito o défice e volta a cumprir Pacto daqui a dois anos

European Commissioner for the Economy Paolo Gentiloni listens during the reports on last week's European summit during plenary session at European Parliament in Brussels on October 21, 2020. (Photo by Olivier HOSLET / POOL / AFP) © AFP

Portugal vai conseguir reduzir o défice público de forma significativa em 2021 e 2022, devendo atingir um rácio equivalente a 3% do produto interno bruto (PIB) em 2022, ficando assim em linha com a regra-mãe do Pacto de Estabilidade, que diz que o défice não deve ser maior que os tais 3%.

De acordo com as novas previsões da Comissão Europeia (CE), divulgadas esta quinta-feira em Bruxelas, num cenário em que a segunda vaga da pandemia não se agrava de forma descontrolada e em que os efeitos sobre a economia começam a dissipar-se já no ano que vem, Portugal atinge um défice de 7,3% do PIB este ano (igual ao que estima o governo no novo Orçamento do Estado ou OE2021).

No ano que vem, a CE projeta um défice de 4,5%, ligeiramente acima dos 4,3% que o ministro das Finanças, João Leão, inscreveu no OE2021.

E se tudo correr de feição, com a economia a crescer 5,4% em 2021 e 3,5% no ano 2022 (isto depois de uma recessão brutal de 9,3% este ano), o défice baixa para os referidos 3% do PIB, cumprindo assim o limite definido nos tratados.