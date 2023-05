Bruxelas. Portugal tem de acabar já com os apoios da energia e cuidar melhor do lixo

O primeiro-ministro, António Costa, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. © EPA/FILIP SINGER

Portugal deve acabar o quanto antes, até ao final deste ano, de preferência, com os apoios concedidos para combater os efeitos da crise energética, deve cuidar melhor do investimento público, assegurando a "absorção efetiva" das subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), diz a Comissão Europeia (CE) no âmbito do novo pacote de avaliação económica e orçamental de 2023 (Semestre Europeu), divulgado esta quarta-feira.

Bruxelas inova também no tipo de pedidos e, desta feita, resolveu avisar as autoridades do País que devem tomar medidas para prevenir a acumulação de lixo em aterros e melhorar a reciclagem de resíduos, refere o Executivo europeu nas novas recomendações específicas a Portugal, que resultam da avaliação ao Programa de Estabilidade e ao Programa Nacional de Reformas.

Na comunicação, a CE insiste que Portugal tem de "terminar as medidas de apoio à energia, ainda em vigor, até ao final de 2023, utilizando essa poupança para reduzir o défice público" que o governo vê nos 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano, mas que a CE até vê mais baixo (défice de 0,1%, segundo as últimas previsões).

"No caso de haver novos aumentos dos preços da energia e destes exigirem medidas de apoio, então Portugal deve assegurar que estas sejam orientadas para a proteção das famílias e empresas vulneráveis, que sejam acessíveis do ponto de vista orçamental e que preservem os incentivos à poupança de energia", acrescenta.

Como referido, Bruxelas deixa ainda uma nota inovadora. Está preocupada com a acumulação de lixo em Portugal.

O país deve "melhorar as condições de transição para uma economia circular, nomeadamente através do aumento da prevenção, da reciclagem e da reutilização dos resíduos, a fim de os desviar dos aterros e das incineradoras", diz a CE nas recomendações específicas a Portugal.

A fragilidade do investimento público é outro dos pontos abordado do documento. Aqui, a Comissão diz que o governo deve "assegurar uma política orçamental prudente, em especial, limitando o aumento nominal das despesas primárias líquidas financiadas a nível nacional em 2024 a um máximo de 1,8%".

Mas, ao mesmo tempo que trava na despesa em geral, o governo deve "preservar o investimento público financiado por verbas nacionais" e ajudar esse investimento por via da "absorção efetiva das subvenções do PRR e de outros fundos da União Europeia (UE) de modo a fazer as transições ecológica e digital".

Portugal também precisa de "reduzir a dependência global dos combustíveis fósseis" e "acelerar a implantação das energias renováveis, simplificando e digitalizando ainda mais o licenciamento, a fim de permitir uma maior produção de eletricidade a partir da energia eólica, especialmente ao largo da costa, e da energia solar, bem como promover o autoconsumo e as comunidades de energia renovável".

O país também precisa de "aumentar a capacidade de interconexão elétrica e modernizar as redes de transporte e distribuição de eletricidade" e fazer mais em termos de "eficiência energética através de regimes financeiros para atrair investimento privado e apoiar as famílias" na transição ecológica, refere a CE.

(atualizado 12h50)