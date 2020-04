Bruxelas prepara rede de 100 mil milhões para apoiar empregos

A Comissão Europeia poderá avançar com um fundo comum num valor de até 100 mil milhões de euros que sirva de rede às medidas de apoio à suspensão de contratos de trabalho e redução de horários por parte das empresas durante a crise do novo coronavírus – em Portugal, o chamado mecanismo de lay-off simplificado ao qual terão até esta quarta-feira aderido já mais de 3600 negócios, segundo os dados apresentados pelo governo, com mais de 76 mil trabalhadores abrangidos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira, através de um vídeo difundido nas redes sociais, que Bruxelas tem em preparação um mecanismo designado como SURE para apoiar as respostas públicas dos Estados-membros à manutenção dos postos de trabalho (State Supported Short Time Work, na descrição da líder do executivo comunitário). O objetivo, explicou, é acudir a países como Espanha, Itália e outros num momento em que grande parte da atividade económica se encontra paralisada, para evitar a formalização de despedimentos.

We have developed a concept of short-time work to help companies keep their workers and allow them to go back to full work as soon as the lockdown will be over.

O jornal espanhol El Pais e a publicação Politico escrevem que o plano poderá passar pela emissão de dívida ou mesmo por ampliar o teto de gastos do Orçamento da UE, para chegar a um valor de até 100 mil milhões de euros para financiamento de mecanismos como aquele que Portugal iniciou este mês – o chamado lay-off simplificado – e que coloca os trabalhadores a ganharem dois terços da retribuição normal bruta, com 70% de financiamento da Segurança Social. O mesmo tipo de esquemas existe já na Alemanha, Itália e Espanha, além de Portugal.

Já o Financial Times (acesso pago), diz ter visto um esboço da proposta que prevê que o financiamento das medidas parta de linhas de crédito da Comissão contra garantias a fornecer por cada Estado. Bruxelas deverá financiar-se nos mercados para obter os volumes necessários.

De acordo com o El Pais, a medida está a ser discutida esta quarta-feira em reunião de comissários da UE, esperando-se uma decisão ainda durante esta semana ou no início da próxima.

Na última reunião do Conselho Europeu, Portugal esteve entre os países que pediram a aceleração de medidas face à previsão de uma grande aumento de gastos com subsídios de desemprego para os Estados-membros devido à corrente crise. A proposta deixada pelo governo de Lisboa, que também pedia a mutualização de dívida europeia, foi a de que se acelerasse o mecanismo de resseguro de desemprego europeu que estava já no caderno de encargos do Comissário do Emprego, Nicolas Schmidt.

O desenho da solução encontrada, caso se confirmem as notícias que estão a ser avançadas, poderá ser assim um pouco diferente, com Bruxelas a privilegiar um mecanismo comum que parece, à partida, fundir a ideia de uma emissão de dívida, mas com o crédito a ser depois concedido contra garantias nacionais, com apoios ao emprego.

Só Portugal estima gastar mil milhões de euros por mês como o acesso simplificado às regras de lay-off para as empresas em crise. As verbas para suportar os gastos estão a ser canalizadas com a reprogramação de fundos europeus, dos quais o país tem a haver até este mês 1055 milhões de euros, de acordo com o calendário divulgado por Bruxelas. Em informação prestada ao Eco, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, indicou que o governo pretende usar desse valor 500 milhões de euros no lay-off simplificado, apoio a pais que fiquem em casa com a paragem das aulas e compra de equipamento para os hospitais.

