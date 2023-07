Bruxelas prevê custo de mais 620 mil milhões de euros anuais para transição verde na UE

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Julho, 2023 • 14:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A transição ecológica prevista no Pacto Ecológico da União Europeia (UE) até 2030 vai custar mais cerca de 620 mil milhões de euros anuais, alertou esta quinta-feira a Comissão Europeia no relatório de prospetiva estratégica de 2023.

O relatório hoje apresentado, o executivo comunitário sustenta que, "globalmente, serão necessários investimentos adicionais de cerca de 620 mil milhões de euros (ME) por ano para cumprir os objetivos do Pacto Ecológico [reduzir em 55% as emissões de CO2] e do plano REPowerEU [para a segurana energética]", sendo o financiamento público e privado.

A esta verba, acrescem ainda mais 92 mil ME "para cumprir os objetivos da Lei da Indústria Zero durante o período de 2023-2030", concebida para responder aos investimentos em tecnologias verdes nos Estados Unidos, China e Japão.

No documento, Bruxelas propõe, entre outras medidas, que o modo de cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) passe a incluir fatores como a saúde e o ambiente, orientando mais o indicador "para a sustentabilidade e o bem-estar inclusivo".

O relatório de prospetiva estratégica de 2023, que será apresentado aos ministros dos Assuntos Gerais da UE na próxima semana, deverá servir de base para os debates que terão lugar durante o Conselho Europeu informal de Granada, organizado pela presidência semestral espanhola, em outubro de 2023.

A prospetiva estratégica consiste em explorar o futuro para apoiar a elaboração das políticas da UE, ajudando a desenvolver melhor as possíveis vias de transição e preparar a UE para resistir a choques.