Bruxelas propõe criação de versão light de eurobonds

Bruxelas deu mais um passo no caminho para aprofundar a União Económica e Monetária. A Comissão Europeia propôs a criação de um produto financeiro que tem como subjacente obrigações soberanas da zona euro. É uma espécie de eurobond, em versão mais leve. As SBBS (de Sovereign Bond-Backed Securities, em inglês) são uma forma de reunir obrigações da zona euro sob um mesmo chapéu.

A diferença face às eurobonds é que não implicam a solidariedade de risco entre todos os Estados membros. “Apenas os investidores privados iriam partilhar o risco e possíveis perdas”, explica a Comissão numa nota sobre a proposta. Seria criado um portfólio diversificado de obrigações soberanas. Depois, os títulos seriam vendidos em tranches com diferentes rankings de risco. Os pacotes com maior risco seriam os primeiros a sofrer perdas.

Segundo a Comissão Europeia, na sua proposta, as SBBS “tomariam a forma de ativos líquidos de baixo risco suportados numa pool predefinida de obrigações governamentais da área do euro”. As SBBS “são uma solução orientada para o mercado para promover a integração financeira”. Também visam reduzir o risco associado à nacionalidade dos investimentos nas carteiras dos investidores e facilitar a diversificação da sua exposição em termos de dívida soberana. “Para os bancos, as SBBS iriam contribuir ainda mais para enfraquecer a ligação entre os bancos e os respetivos governos”, refere. “E adicionariam outro tipo de ativos de baixo risco no sistema financeiro.”

O novo produto iria também contribuir para o avanço e conclusão da União Bancária e da União de Mercados de Capitais, levando ao aprofundamento da União Económica e Monetária.

Risco de nova crise

A criação de SBBS tem sido alvo de algumas críticas, com vozes a apontar que são um remédio anticrise e outros a dizer que vão levar a um maior risco.

A Confederação Europeia dos Sindicatos alertou, em meados de 2017, para o risco que este tipo de produtos financeiros pode ter para o sistema financeiro, tal como aconteceu na crise de 2008. Defende que as SBBS poderão ter o efeito contrário ao objetivo de uma Europa unida.

A proposta surge numa altura em que Itália, a terceira maior economia da zona euro, vai ser governada por partidos anti-euro. Por outro lado, Alemanha e França estão a tentar chegar a um acordo para uma reforma da União Económica e Monetária, até ao final de junho.

A proposta, que se baseia num relatório do Comité Europeu de Risco Sistémico, divulgado em janeiro deste ano, vai agora ser discutida no Conselho e no Parlamento Europeu.