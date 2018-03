Bruxelas propõe taxa sobre aço, t-shirts e jeans dos Estados Unidos

É a resposta da Comissão Europeia ao braço-de-ferro comercial iniciado por Donald Trump: Bruxelas vai propor uma taxa de 25% sobre as importações norte-americanas, de acordo com uma lista em rascunho vista pela Bloomberg. Os artigos importados sujeitos a esta tarifa estão avaliados em 2,8 mil milhões de euros, de acordo com fonte ligada ao processo.

Aço, vestuário, calçado, motas, maquilhagem, conhaque, barcos e artigos de manicure e pedicure são alguns dos produtos que podem ser incluídos nas taxas alfandegárias propostas por Bruxelas, segundo a mesma agência.

A Comissão Europeia já tinha antecipado que poderia estar a preparar contramedidas sobre os direitos de produtos norte-americanos, incluindo a Harley-Davidson, Bourbon (a marca de whisky americana) e Levi’s jeans”, de acordo com declarações feitas pelo porta-voz do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na passada sexta-feira.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá impor taxas às importações de aço (25%) e alumínio (10%), para apoiar os produtores norte-americanos e aumentar o número de postos de trabalho, protegendo a indústria siderúrgica do país.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, afirmou que existe “uma janela de oportunidade” para evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos. Jyrki Katainen referiu que as contramedidas europeias estão prontas “há já algum tempo” e que estão em conformidade com a Organização Mundial do Comércio, servindo para compensar as perdas potenciais para a indústria europeia, o segundo maior produtor de aço do mundo depois da China.

Os Estados Unidos importam 30 milhões de toneladas de aço por ano, sendo o maior importador do mundo, segundo dados do Ministério da Economia da Alemanha.