Bruxelas quer menos 15 milhões de pobres na UE até 2030

EU Commissioner for Jobs and Social Rights Nicolas Schmit gives a press conference, on the launch of the healthy workplaces campaign, on October 12, 2020 in Brussels. (Photo by François WALSCHAERTS / various sources / AFP) © AFP

A Comissão Europeia quer o compromisso dos Estados-membros da União Europeia com a redução do número de pobres e pessoas em situação de exclusão social do bloco em 15 milhões (de um universo de 91 milhões em dados de 2019) até 2030, numa das três metas principais da proposta de Plano de Ação do Pilar Europeu de Direitos Sociais anunciado nesta quinta-feira, para ser aprovado no início de maio no Porto.

Os outros dois objetivos são os de assegurar que, pelo menos, 78% da população com idades entre 20 e 64 anos tem emprego, e de que 60% dos adultos participem anualmente em ações de formação e educação, no mesmo período de tempo.

As três grandes metas do Plano de Ação são fixadas numa altura em que Bruxelas admite que o impacto da pandemia reverta seis anos de evolução positiva no emprego, e esteja a atirar mais europeus para a pobreza.

"Depois desta crise, precisamos de dar um novo impulso ao emprego", defendeu nesta manhã o comissário do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, na apresentação do documento, esperando dar "nova vida" aos princípios proclamados pelo bloco em 2017, e que são acompanhados, ao nível do semestre europeu, através de um painel de 35 indicadores sociais cujo progresso, a nível nacional, é monitorizado nos relatórios anuais dos Estados-membros.

Esse painel de indicadores vai agora ser reformulado, para incluir mais dados sobre a formação de adultos, pobreza infantil, acesso ao emprego pelas pessoas com deficiência e capacidade de as pessoas suportarem custos de habitação.

Por outro lado, haverá novas regras de afetação das verbas do Fundo Social Europeu +, que antecipam 88 mil milhões de euros. Bruxelas quer que 25% dos valores distribuídos sejam canalizados para combate à pobreza e exclusão social, e que, nos países com níveis de pobreza infantil elevados, 5% dos valores sejam dedicados à redução de pobreza nesta faixa etária. Os restantes países devem investir os montantes adequados para implementar a Garantia Infantil, um conjunto de garantias básicas - da habitação à educação - que Bruxelas pretende requerer dos Estados-membros em breve.

Os países devem também dedicar 3% dos valores recebidos ao combate à privação material severa.

Já para as medidas de apoio ao emprego, devem ser reservados 12,5% dos fundos para apoio ao emprego dos jovens que não trabalham nem estudam (NEET, no acrónimo de língua inglesa), sendo ainda pedido aos países que invistam 0,25% das verbas na capacitação dos parceiros sociais.

O nível de investimentos e os progressos em relação às metas serão avaliados nas recomendações anuais aos países, no quadro do semestre europeu, com a Comissão Europeia a considerar que a retoma das regras orçamentais em 2023, com regresso ao controlo do défice e da dívida pública, não coloca em risco os objetivos do Plano de Ação.

A chamada bazuca de fundos - Mecanismos Europeu de Recuperação e Resiliência novo quadro financeiro plurianual, além de outras verbas - "vai permitir aos Estados-membros apoiarem a economia sem agravarem as posições orçamentais", defendeu Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão.

Em todo o caso, lembrou, mesmo com a cláusula de escape às regras orçamentais ativada ao longo do próximo ano, "os Estados-Membros têm de ter em conta a sustentabilidade orçamental de médio-prazo", e os países com maior nível de endividamento público, como Portugal, serão chamados a ter políticas orçamentais mais prudentes quando Bruxelas publicar o próximo pacote "de Primavera" com recomendações aos países. "Vamos ter políticas orçamentais mais diferenciadas", avisou Dombrovskis.

