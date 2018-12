Bruxelas quer reforçar o euro nos mercados a começar pela energia

A Comissão Europeia quer reforçar o peso da moeda única nos mercados, apelando aos grandes atores económicos, nomeadamente no setor da energia, que se esforcem por reduzir o domínio do dólar e reforçar o papel do euro.

“Chegou o momento de o euro aumentar o seu papel no mundo”, disse o comissário europeu para o Euro, Valdis Dombrovskis, em conferência de imprensa, sublinhando que a moeda única “deve refletir o peso político, económico e financeiro da zona euro”, que integra atualmente 19 Estados-membros.

A Comissão Europeia quer iniciar conversações com os agentes no mercado, particularmente no setor das importações de petróleo, gás e outras matérias-primas como metais, minerais e produtos agrícolas, segundo um comunicado.