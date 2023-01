Bruxelas rejeita estender travão ao preço do gás ibérico

Margrethe Vestager, Comissária europeia da Concorrência

A Comissão Europeia não vai renovar por mais um ano, até final de 2024, o mecanismo ibérico, que limita o preço do gás usado para produzir energia elétrica em Portugal e Espanha, adianta esta sexta-feira a agência Europa Press. Ou seja o travão aos preços do gás só se irá manter até final de dezembro de 2023.

Na informação enviada a Portugal e Espanha, Bruxelas diz que o mecanismo não pode ser estendido, porque, no final do ano, termina o prazo estabelecido para a concessão dos apoios no âmbito da guerra na Ucrânia.

Fontes da Comissão Europeia garantiram, no entanto, que não existe ainda qualquer acordo entre as partes para a extensão do mecanismo ibérico nem sobre o novo prazo, já que estão sempre dependentes de uma aprovação formal de Bruxelas.

O aviso já terá sido dado na quarta-feira pela comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, numa reunião com a vice-presidente do governo espanhol e ministra da Transição Ecológica, Demográfico, Teresa Ribera, e com o ministro português do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro.



Vestager alertou que mesmo que haja luz verde para o prolongamento do mecanismo para lá dos 12 meses, o travão aos preços do gás só poderia vigorar ate dezembro de 2023. E nunca estendido até ao final de 2024, como tinha pedido Espanha há duas semanas.



Duarte Cordeiro tinha já dado conta de uma reunião a três para começar a discutir "o objetivo da extensão do mecanismo ibérico", informou fonte do Ministério do Ambiente em comunicado. "Esta foi uma primeira reunião de trabalho para trocar impressões sobre a avaliação do mecanismo e a sua extensão. A reunião foi positiva e, agora, as equipas técnicas irão trabalhar para apresentar propostas num curto prazo", disse o ministro.



Quanto à ideia de estender o mecanismo até ao final de 2024, Duarte Cordeiro disse apenas que o objetivo do governo é "negociar a extensão da medida com a Comissão Europeia, mantendo as condições existentes, independentemente das vantagens que possam existir na repartição entre os dois países, mas a verdade é que para Portugal e para a indústria exposta ao mercado spot o mecanismo ibérico é muito vantajoso".

Na terça-feira passada, Duarte Cordeiro anunciou, durante uma audição na Assembleia da República, que o mecanismo europeu permitiu uma redução de 20% no preço da eletricidade, desde a entrada em vigor até ao final de 2022, e gerou um benefício de cerca de 489 milhões de euros.



O mecanismo ibérico, que está a ser aplicado em Espanha e Portugal desde 15 de junho, limita o preço do gás usado nas centrais termoelétricas de forma a baixar o preço da eletricidade. Durante os primeiros seis meses desta medida, o preço do gás foi limitado a 40 euros/MWh e a partir daí sobe cinco euros/MWh por mês até maio, altura em que termina a sua vigência e atingirá os 70 euros/MWh. O Governo espanhol transmitiu à Comissão Europeia que a sua vontade é que nos meses de prorrogação do mecanismo, o teto não ultrapasse os 50 euros por MWh.