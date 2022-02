Bruxelas sobe crescimento português para 5,5% e diz que inflação fica perto de 2% em 2022

European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni delivers a press conference presenting the Autumn 2020 Economic Forecasts, at the EU headquarters in Brussels on November 5, 2020. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) © AFP

O crescimento da economia portuguesa está com boas perspetivas, segundo a Comissão Europeia (CE). Nas novas previsões de inverno, divulgadas esta quinta-feira, Bruxelas reviu em alta a retoma (crescimento real) de Portugal neste ano 2022, de 5,3% em novembro para 5,5% agora.

No ano passado, a economia nacional avançou 4,9%, segundo os novos cálculos da CE, uma décima mais do que dizia o governo no cenário do Orçamento do Estado de 2022 ou o Banco de Portugal em dezembro.

Se assim for, o país vai crescer mais do que a maioria dos seus pares da zona euro, mais do que a média da região da moeda única, onde a CE prevê uma expansão de apenas 4%, pautada pelos avanços mais modestos das grandes economias, como Alemanha e França (ambas 3,6%).

Sobre Portugal, os economistas da Comissão observam que "o investimento e as exportações de mercadorias já recuperaram para níveis acima dos anteriores à pandemia, em 2021".

(em atualização)