Bruxelas sugere um mês de intervalo entre levantamento de medidas de restrição

A Comissão Europeia sugere o levantamento gradual e progressivo das medidas de restrição impostas pelos Estados-membros para travar a propagação da pandemia do novo coronavírus, dando um intervalo de algum tempo entre cada uma das limitações existentes.

“As medidas devem ser levantadas em diferentes etapas, decorrendo um lapso de tempo suficiente entre as mesmas (por exemplo, um mês) que permita avaliar o seu impacto”, refere o ponto um das nove recomendações publicadas esta quarta-feira, dia 15 de abril.

Ou seja, a título de exemplo, se as escolas reabrirem, os centros comerciais só o poderão fazer um mês depois, sendo que este período de espera não é obrigatório e tem de ser avaliado caso a caso e país a país.

O executivo comunitário recomenda também, no ponto dois, que as “as medidas gerais devem ser progressivamente substituídas por medidas específicas”, por exemplo, os grupos de risco, como os idosos, devem permanecer em isolamento por mais tempo, “à medida que as restrições são levantadas para outros grupos”. Os casos diagnosticados devem também manter-se em quarentena.

Os países que decretaram o estado de emergência devem “substituir os poderes excecionais conferidos aos governos” por medidas direcionadas, por uma questão de “transparência e responsabilização (accountability) democrática”, indica a Comissão Europeia (CE).

O executivo liderado por Ursula von der Leyen recomenda ainda que o alívio das medidas de restrição deve começar por ser local e progressivamente alargado a outras geografias, “tendo em conta as especificidades nacionais”. Os países devem ter em mente a reposição de medidas, se necessário, como por exemplo, cordões sanitários em caso de aumento local do número de infetados.

Retoma faseada da atividade económica

Tem sido um dos temas mais discutidos na última semana, tendo em conta a hecatombe económica esperada para o segundo trimestre: quando e como retomar a atividade económica. Para esta questão, Bruxelas também avança sugestões.

A CE lembra que existem vários modelos, mas no essencial, a solução passa por uma retoma faseada, permitindo às empresas ter tempo para se adaptarem, mantendo a segurança dos trabalhadores. “Nem todos os trabalhadores devem regressar aos locais de trabalho ao mesmo tempo, com foco inicial nos grupos menos vulneráveis e nos setores essenciais para facilitar a atividade económica (por exemplo, os transportes)”, refere o documento.

Os ajuntamentos devem também ser permitidos de forma gradual. Por exemplo, nas escolas e universidades definir diferentes períodos para almoço ou turmas mais pequenas. Nos centros comerciais impor o máximo de pessoas permitidas e nos restaurantes restringir as horas de abertura ou número máximo permitido de pessoas no interior do estabelecimento.

Fronteiras externas numa segunda fase

Esta abordagem gradual do levantamento das medidas de restrição envolvem todos os países da União Europeia e Bruxelas quer uma ação coordenada, sobretudo no que toca às fronteiras.

Numa primeira fase, a CE recomenda que o levantamento das restrições fronteiriças seja feito no espaço Schengen, mas tal só deverá acontecer quando a situação epidemiológica for semelhante entre os Estados-membros com fronteiras comuns. “As restrições de viagem e os controlos nas fronteiras devem ser suprimidos logo que a situação epidemiológica das regiões fronteiriças seja suficientemente convergente”, refere o executivo comunitário.

Já as fronteiras externas da União Europeia para cidadãos não-europeus, serão reabertas numa segunda fase e “devem ter em consideração a propagação do vírus fora do espaço europeu e o perigo de reintrodução”, refere o documento.

Bruxelas refere ainda que “os esforços destinados a evitar a propagação do vírus devem ser mantidos, com campanhas de sensibilização destinadas a incentivar a população a manter as boas práticas de higiene e o distanciamento social”.

A Comissão Europeia faz um apelo para que as medidas sejam sempre tomadas com base em pareceres técnicos das autoridades de saúde.