A Comissão Europeia vai lançar um Fundo Europeu de Capital de Risco com capacidade para “pelo menos duplicar aquele que hoje existe”, anunciou ontem Carlos Moedas, comissário europeu da Inves- tigação, Ciência e Inovação, aos microfones da TSF, no 2.º debate dos Prémios Inovação NOS, em parceria com o Dinheiro Vivo.

Esta decisão foi tomada porque a Europa está a ficar para trás, em relação aos EUA e à China, em matéria de inovação, não por causa de falta de ideias ou de empreendedores mas de falta de financiamento.

“O capital público está sobretudo nos Estados e não na Europa. O orçamento do meu programa é 10 a 11 mil milhões de euros por ano, quando só o orçamento do Instituto Nacional da Saúde dos EUA são 30 mil milhões, por ano, e essa é a grande diferença”, explicou o comissário europeu, que participou neste debate sobre O poder da inovação com Carlos Oliveira, ex-secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, e hoje presidente da Startup Braga, e Ana Lehmann, secretária de Estado da Indústria.

A Europa investe, anualmente, menos 150 mil milhões de euros do que os EUA, revelou Carlos Moedas. E um país como Israel , por exemplo, consegue levantar quase tantos fundos de capital de risco como a Europa.

“Se a ideia for boa, encontra cinco, dez milhões na Europa, mas se precisar de 50, 60 milhões vai ter de ir para os EUA”, defendeu o comissário português. Só o Elon Musk recebeu mais de cinco mil milhões de dólares em ajudas do governo americano.

A nível do governo português também estão a ser preparadas novidades no apoio e incentivo à inovação, revelou Ana Lehmann. “A ligação a uma grande empresa ou entidade pública pode trazer o conforto de diminuição de risco, cria um ambiente de teste, de novas tecnologias, novas formas de organização”, referiu. Por isso, “vamos criar uma plataforma para promover as ligações, mapeá-las, dando-as a conhecer, incentivando-as”.

Agenda Digital nos ministérios

Neste debate a três, Carlos Oliveira lançou o repto: “Portugal precisa de ter novamente um boost na Agenda Digital, que vem da estratégia Europa 2020, onde unimos o setor público e privado com um objetivo que pode ter um impacto económico relevante no país.” Para isso, é preciso envolver todos os ministérios, frisou Carlos Oliveira, e ter alguém a liderar este processo.

O Estado tem também um papel muito importante como cliente no incentivo à inovação, para potenciar a criação de novas empresas ou ser o primeiro cliente de empresas que já existam e que podem passar a exportar, disse ainda o líder da Startup Braga, lembrando que existem bons exemplos de empresas que estão a ser líderes no mundo nas suas áreas, porque começaram com projetos no setor público. O problema é que esses exemplos não tiveram uma estratégia por trás.

Para Carlos Oliveira, Portugal tem um potencial enorme nas empresas portuguesas que usam software de tecnologia nacional que pode ser exportado. E fez outro apelo: “Precisamos de encontrar formas de pôr empresas e universidades a falar de uma forma mais simbiótica”, dando o exemplo da Bosch com a Universidade do Minho, cuja parceria envolve um investimento em inovação e desenvolvimento de 70 milhões de euros e de onde estão a ser feitos produtos para o mundo a partir de Portugal.

Zuckerberg já é um empreendedor “do passado”

É importante que os Estados e entidades supranacionais também tragam inovação para a regulação e legislação, porque vai haver novos e diferentes desafios em que serão chamados a intervir. “Não se pode correr o risco da inovação ser quebrada porque há excesso de regulação, ou a chamada regulação não inteligente, que tenta privar determinada inovação sem a testar, em vez de assegurar os caminhos adequados”, defendeu Carlos Oliveira.

Mas os governos “já não vão conseguir regular sozinhos, vão ter de o fazer com os empresários e empreendedores. A cocriação é essencial na inovação do futuro. Porque a grande mudança que estamos a viver hoje, e de que não nos damos ainda conta, é que até agora o digital era quase exclusivo da comunicação, media e marketing”, afirmou Carlos Moedas. “Hoje estamos a viver a transformação da entrada do digital em áreas em que nunca tinha estado. Áreas extremamente reguladas”, sublinhou o comissário europeu.

Carlos Moedas chamou mesmo aos “empreendedores dos Facebook desta vida, empreendedores do passado”, porque poucos deles se habituaram a falar com Estados ou com entidades supranacionais. “Os empreendedores do futuro vão ter de aprender a trabalhar com os Estados, com a Comissão Europeia, no caso da Europa, para poder haver regulação e podermos continuar a inovar e não travar a inovação. Podemos travá-la por não sabermos regular e legislar”, sublinhou o responsável europeu pela Investigação.

“Esses empreendedores, que criaram o Facebook, o Google, etc., estavam habituados a criar empresas sem dependerem de todo do Estado. E, de repente, dão-se conta de que já não conseguem continuar a crescer se não trabalharem com os Estados”, defendeu Carlos Moedas. Por exemplo, quando entram na Saúde, não podem fazer aquilo que querem. Têm de defender os doentes. “É por isso que digo que eles foram do passado. Agora vamos esperar pelas novas gerações”, concluiu o comissário europeu.